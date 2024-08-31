Bağdat gereğini yaptı: O general tutuklandı

Irak’ta zaman ayarlı İHA provokasyonu tutmadı. Kerkük'ün Çimen bölgesinde PKK hedeflerini izleyip istihbari bilgi sağlayan Türkiye'ye ait Aksungur İHA, önceki gün yerleşim merkezine düşmüş, İHA’nın nasıl düştüğüne ilişkin Türkiye ve Irak tarafları inceleme başlatmıştı. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de soruşturma başlatılması talimatı verdi. İHA düştükten sonra yaptığı açıklamayla tepki çeken Kuzey Irak Hava Savunma Gücü komutanlarından General Abdusselam Hamudi, soruşturma kapsamında Bağdat'a çağırıldı.





ARKASINDA Şİİ MİLİSLER VAR

“Irak hava sahasını ihlal eden Türk İHA’sını biz düşürdük” diyen generalin derin bağlantıları ortaya çıktı. 2005 yılında Irak'ta milis güçlerin resmi orduya bağlanması yönünde çıkan yasayla Irak ordusuna katılan Hamudi'nin Kays El-Hazali’ye bağlı olduğu iddia edildi. Hamudi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylece Kalkınma Yolu’nda Türkiye ile stratejik iş birliği yapan Irak yönetimi, iki ülke arasını bozacak provokasyonlara prim vermeyeceğini gösterdi.





ORTAK MÜCADELEDEN RAHATSIZ

Irak'taki İran destekli özel grupların kurucusu olarak bilinen Hazali, Türkiye ve Irak’ın PKK'ya karşı ortak hareket etmesinden rahatsız. Irak'taki Şii kökenli milis grupların oluşturduğu Asaib Ehl el-Hak Partisi'nin kurucusu olan Hazali, Türkiye'nin PKK'ya yönelik sınır ötesi harekatlarına eleştirileriyle de biliniyor. Hazali, geçtiğimiz aylarda bölgedeki Kürtleri Türkiye'nin operasyonlarına karşı örgütlemeye çalışmıştı.



