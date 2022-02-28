Bakan Çavuşoğlu: Kıyıdaş ülkeleri Karadeniz'den savaş gemisi geçirmemeleri için uyardık Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş talebi olmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Çatışma ortamında kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri Karadeniz’den savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık. Şu ana kadar böyle bir geçiş olmadı, biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz." dedi.

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