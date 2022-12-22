Gündem Bakan Çavuşoğlundan İsveçe tepki FETÖ mensupları için cazibe merkezi olmaya devam ediyor
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'e tepki: FETÖ mensupları için cazibe merkezi olmaya devam ediyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'yla 3'lü mutabakata ilişkin, "Terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması konusunda somut bir gelişme yok" dedi. Bakan Çavuşoğlu, "FETÖ mensupları için İsveç bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlundan İsveçe tepki: FETÖ mensupları için cazibe merkezi olmaya devam ediyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

"Terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması konusunda somut bir gelişme yok.

FETÖ mensupları için İsveç bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

Nihayetinde biz imkansızı istemiyoruz, terörle mücadelede sizden destek istiyoruz. Sizinle ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesinde, müttefik olmak istediğiniz ülkenin güvenlik endişelerini anlamanızı istiyoruz."

İsveç: Adımlarımızı atmaya başladık

İsveç Dışişleri Bakanı Billström: (Terörle mücadelede Türkiye'ye taahhütler) Bu ahitnameyi son derece ciddi olarak ele alıyoruz. Adımlarımızı atmaya başladık ve devam edeceğiz.

Terörizmin desteklenmesi ya da teşviki artık suç teşkil edecek. PKK faaliyetlerine İsveç topraklarında destek suç unsuru haline gelecek.


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