Bakan Ersoy'dan HDP'li Paylan'a yanıt: Şuşa'da camileri yerle bir ettiler Paşinyan'a mektup yazdınız mı?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

HDP'li Garo Paylan'ın, kiliselerin restorasyonlarına ilişkin sorusuna cevap veren Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 21 kilisenin restorasyonunu tamamladığını söyledi.

Bakan Ersoy, "Benim zoruma giden şu oldu: Siz dediniz ki 'Yurt dışında bir camiye bir şey yapsalar ben isyan ederim.' Azerbaycan'da Karabağ'da Şuşa'da yerle bir ettiler, çıkıp Ermenistan'a, Paşinyan'a, parlamentoya bir mektup yazdınız mı? Keşke herkes bizim sahip çıktığımız kadar sahip çıksın." diye konuştu.

AVRUPA RESTORASYON İÇİN İZİN VERMEDİ

Ersoy, Avrupa'da Osmanlı döneminden kalan eserlerin restorasyonu için TİKA ve VGM olarak başvuruda bulunduklarını ancak izin verilmediğini sözlerine ekledi.

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