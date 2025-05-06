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Bakan Fidan AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılacak

Bakan Fidan AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılacak

13:016/05/2025, Salı
DHA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 8 Mayıs'ta Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı (Gymnich) marjında yapılacak oturuma katılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Fidan, 8 Mayıs'ta Varşova'da düzenlenecek toplantı kapsamında Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı/Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB üyesi ülkeler ile aday ve potansiyel aday ülkelerin dışişleri bakanları ile bir araya gelecek. Toplantıda hibrit tehditlere karşı dayanıklılığın artırılması başta olmak üzere, Avrupa dış ve güvenlik politikasına yönelik mevcut sınamalara ilişkin fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Ayrıca ilişkilerin sürdürülebilir ve öngörülebilir şekilde güçlendirilmesi için AB'nin somut adımlar atması gerektiğine yönelik Türkiye'nin beklentileri iletilecek. Yapısal diyalog mekanizmalarının devam etmesi, Gümrük Birliği'nin ve ticari ilişkilerin günün ihtiyaçlarına uygun şekilde modernize edilmesi ve vize konularının, Türkiye'nin öncelikleri arasında yer aldığı vurgulanacak.


Somut destek beklentileri anlatılacak

Bakan Fidan'ın; NATO ve AB arasında stratejik iş birliğinin Avrupa'nın güvenliği için elzem olduğunu, Türkiye ve AB'nin hibrit tehditlere karşı eş güdüm ve iş birliğini artırarak, bilgi paylaşımını geliştirmesi gerektiğini vurgulaması bekleniyor. Fidan'ın ayrıca terörün hibrit tehditleri tetikleyerek uluslararası güvenliği sarstığını, Türkiye'nin terörle mücadeledeki çabalarının ortak coğrafyanın istikrarını da koruduğunu, bu kapsamda müttefikler ve ortaklardan somut ve anlamlı destek beklentilerini anlatması amaçlanıyor. Avrupa'nın savunma sanayi kapasitesinin geliştirilmesine yönelik AB girişimlerine, güçlü savunma sanayi altyapısı ve askeri tecrübesiyle Türkiye başta olmak üzere diğer AB üyesi olmayan ortakların da katılımının gerekli olduğunu vurgulaması bekleniyor.



#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanlığı
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