Bakan Fidan AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Fidan, 8 Mayıs'ta Varşova'da düzenlenecek toplantı kapsamında Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı/Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB üyesi ülkeler ile aday ve potansiyel aday ülkelerin dışişleri bakanları ile bir araya gelecek. Toplantıda hibrit tehditlere karşı dayanıklılığın artırılması başta olmak üzere, Avrupa dış ve güvenlik politikasına yönelik mevcut sınamalara ilişkin fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Ayrıca ilişkilerin sürdürülebilir ve öngörülebilir şekilde güçlendirilmesi için AB'nin somut adımlar atması gerektiğine yönelik Türkiye'nin beklentileri iletilecek. Yapısal diyalog mekanizmalarının devam etmesi, Gümrük Birliği'nin ve ticari ilişkilerin günün ihtiyaçlarına uygun şekilde modernize edilmesi ve vize konularının, Türkiye'nin öncelikleri arasında yer aldığı vurgulanacak.