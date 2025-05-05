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Bakan Fidan BAE'de: Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi

Bakan Fidan BAE'de: Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi

23:105/05/2025, Pazartesi
DHA
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Bakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından kabul edildi.
Bakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti. Bakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi. Ayrıca, Bakanlıktan görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı
Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan
tarafından kabul edildi.

Bakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından Abu Dabi'de kabul edildi" ifadesi kullanıldı. Ayrıca, Bakanlıktan görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.



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