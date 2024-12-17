Bakan Kurum Malatya'da: Son konut teslim edilene kadar çalışacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Orduzu Bahçebaşı Mahallesi'ndeki TOKİ şantiyesini inceleyerek açıklamalarda bulundu. Kurum "Toplamda 3481 şantiyede eş zamanlı olarak iş makinalarımız, işçi emekçi kardeşlerimiz dur durak bilmeden çalışıyor" dedi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesi Malatya'da temaslarda bulunuyor.
Bakan Kurum Orduzu Bahçebaşı Mahallesi'ndeki TOKİ şantiyesinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum'un açıklamalarının satır başları şöyle:
Yeni yuvalarımızı 1 saat daha erken bitirme motivasyonuyla çalışıyoruz, ilk günkü aşkla ve motivasyonla da son konut teslim edilene kadar çalışmaya devam edeceğiz.
Bugün 11 ilimizde 174 şantiyenin bulunduğu ayrı alanda ve bu alanlarda 1900 şantiyede ve 1581 köy evi şantiyesinde çalışıyoruz yani toplamda 3481 şantiyede eş zamanlı olarak iş makinalarımız, işçi emekçi kardeşlerimiz dur durak bilmeden çalışıyor.