Bakan Kurum Malatya'da: Son konut teslim edilene kadar çalışacağız

Yeni yuvalarımızı 1 saat daha erken bitirme motivasyonuyla çalışıyoruz, ilk günkü aşkla ve motivasyonla da son konut teslim edilene kadar çalışmaya devam edeceğiz.

Bugün 11 ilimizde 174 şantiyenin bulunduğu ayrı alanda ve bu alanlarda 1900 şantiyede ve 1581 köy evi şantiyesinde çalışıyoruz yani toplamda 3481 şantiyede eş zamanlı olarak iş makinalarımız, işçi emekçi kardeşlerimiz dur durak bilmeden çalışıyor.