Bakan Kurum'dan Tekirdağ'da seçimden sonra vatandaşları sokağa atan Tekirdağ belediyesine tepki

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinden gelip şehirde bir otelde konaklayan depremzedelere seçim sonrası kaldıkları oteli pazar gününe kadar terk etmeleri gerektiğini bildiren 16 Mayıs tarihli, Tekirdağ B.B Genel Sekreteri Fatih Ünsal imzalı bir yazı gönderdi. Olayın sosyal medya yansıması sonrası büyük tepkiler oluştu. Konuyla ilgili televizyona bağlanan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Bu uygulamayı yapacağımızdan haberleri vardı." demekle yetindi. Öte yandan konuyla ilgili sanat camiasından hiçbir tepki gelmemesi de tartışma konusu oldu