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Bakan Tunç: Geleceğimizin teminatı çocuklarımız bağımsızlığımıza sahip çıkacaklar

Bakan Tunç: Geleceğimizin teminatı çocuklarımız bağımsızlığımıza sahip çıkacaklar

10:0223/04/2025, Çarşamba
AA
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Tunç, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, milli birlik ve beraberlik ruhumuza, vatanımıza ve bağımsızlığımıza daima sahip çıkacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Tunç, sosyal medya hesabından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıl dönümünü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Tunç, bağımsızlığından asla vazgeçmeyen aziz milletin, hiçbir zaman esaret altına girmeyeceğini ve milli iradenin tutsak edilemeyeceğini 23 Nisan 1920'de tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti.

Bakan Tunç, mesajında şunları kaydetti:

"'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek açılan Gazi Meclisimiz, ilelebet milli iradenin, demokrasinin tecelligahı ve kalbi olmaya devam edecektir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, milli birlik ve beraberlik ruhumuza, vatanımıza ve bağımsızlığımıza daima sahip çıkacaktır. İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve TBMM'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum"



#23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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