Bakan Tunç: Geleceğimizin teminatı çocuklarımız bağımsızlığımıza sahip çıkacaklar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Tunç, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, milli birlik ve beraberlik ruhumuza, vatanımıza ve bağımsızlığımıza daima sahip çıkacaktır" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Tunç, sosyal medya hesabından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıl dönümünü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Tunç, bağımsızlığından asla vazgeçmeyen aziz milletin, hiçbir zaman esaret altına girmeyeceğini ve milli iradenin tutsak edilemeyeceğini 23 Nisan 1920'de tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti.
Bakan Tunç, mesajında şunları kaydetti: