Bakan Uraloğlu 53'üncü Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'na katıldı

"PTT, modern teknolojinin sunduğu imkanlarla posta, kargo, bankacılık, e-ticaret ve sigortacılık gibi birçok alanda vatandaşlarımızın hayatına dokunabilmiş, hayatını kolaylaştırmıştır. Bankanın bulunmadığı 810 noktada PTT bank ile kargonun ulaşmadığı 1141 yerde PTT kargo ile ATM'nin olmadığı 63 yerde de PTTMATİK ile hizmet sunuyoruz. 'Türkiye Kart' projemizle ulaşımda yeni bir çağ açıyor; aynı gün teslim ve yerinde dağıtım modelleriyle kargo sektöründe çıtayı yükseltiyoruz. Çünkü biz sadece kar amacı güden bir kuruluş değiliz; devlet olmanın sorumluluğuyla, vatandaşımıza her şartta hizmet götürme misyonuyla hareket ediyoruz. Özellikle vatandaşlarımıza entegre bir toplu taşıma sistemi sunarak ulaşımda büyük bir kolaylık sağlayan Türkiye Kart projesini, Konya, Yozgat, Gümüşhane, Rize, Kayseri ve Adıyaman'da başarıyla devreye aldık"