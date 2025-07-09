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Bakan Uraloğlu'ndan X'e Grok tepkisi: Kendi ürününe sahip çıkacaksın

Bakan Uraloğlu'ndan X'e Grok tepkisi: Kendi ürününe sahip çıkacaksın

15:039/07/2025, Çarşamba
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Abdulkadir Uraloğlu
Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yapay zeka Grok'a erişim engeli yok ama gerekirse engelleriz. X'le görüşeceğiz. Kendi ürününe sahip çıkacaksın, kusura bakma. Adımlar atılmazsa, gereken yapılır." dedi.

Elon Musk'ın yeni yapay zeka şirketi xAI'ın chatbotu Grok, tepki çeken yanıtlar vermeye başladı.


Bu yanıtlar arasında da bazıları Türkiye’de de tepkilere yol açtı. Özellikle dini ve toplumsal hassasiyetlere ilişkin verdiği cevaplar eleştirildi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Grok'un verdiği cevapların içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle "resen soruşturma" başlattı.


3 ayrı suçtan soruşturma


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında X isimli sosyal medya platformunun yapay zeka uygulaması olan GROK hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlerini alelen aşağılama', 'cumhurbaşkanına hakaret' ve '5816 Sayılı Yasaya Muhalefet' suçlarından resen soruşturma başlatıldı.


Bakan Uraloğlu'dan değerlendirme


AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Grok için engelleme kararı olmadığını ama gerekirse yasaklanacağını söyledi.


Bakan Uraloğlu, X ile görüşüldüğünü ve 50'den fazla içerik kaldırma kararının şirkete iletildiğini belirtti.


"Küfürlerin yapılması kabul edilemez"


Uraloğlu,
“Yapay zeka bir yazılımdır. Siz ona ne yetki verirseniz, ne koridor çizerseniz o koridorda hareket eder. Elbette kendisini geliştiriyor. Ama bu bir yazılımdır sonuçta.

Bununla önüne gelen insana, ısmarlatılan küfürlerin yapılması kabul edilemez. Konuyla ilgili bir engelleme değil ama içeriklerin çıkarılması ile ilgili alınmış kararlar var. bunları bildirdik, bunların uygulanmasını istiyoruz.”
ifadelerini kullandı.


"Gerekirse yasaklarız"


Benzer olayların tekrarlanmaması için X’ten bir açıklama istendiğini anlatan Uraloğlu,
“Yasaklama yok ama takip ediyoruz. Kusura bakmasınlar böyle devam ederse gerekirse de yasaklarız. Herkese ağza alınmayacak küfürler söylemek nasıl bir özgürlüktür? Bunu asla kabul etmiyoruz.”
dedi.

"Kendi ürününe sahip çıkacaksın"


Uraloğlu, 50’den fazla içerik çıkarma kararının X’e iletildiğini, taleplerin henüz karşılanmadığını belirtirken, “Kendi ürününe sahip çıkacaksın, kusura bakma. Adımlar atılmazsa, gereken yapılır.” diye konuştu.




#grok
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#Abdulkadir Uraloğlu
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