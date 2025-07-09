Bakan Uraloğlu'ndan X'e Grok tepkisi: Kendi ürününe sahip çıkacaksın

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yapay zeka Grok'a erişim engeli yok ama gerekirse engelleriz. X'le görüşeceğiz. Kendi ürününe sahip çıkacaksın, kusura bakma. Adımlar atılmazsa, gereken yapılır." dedi.
Elon Musk'ın yeni yapay zeka şirketi xAI'ın chatbotu Grok, tepki çeken yanıtlar vermeye başladı.
Bu yanıtlar arasında da bazıları Türkiye’de de tepkilere yol açtı. Özellikle dini ve toplumsal hassasiyetlere ilişkin verdiği cevaplar eleştirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Grok'un verdiği cevapların içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle "resen soruşturma" başlattı.
3 ayrı suçtan soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında X isimli sosyal medya platformunun yapay zeka uygulaması olan GROK hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlerini alelen aşağılama', 'cumhurbaşkanına hakaret' ve '5816 Sayılı Yasaya Muhalefet' suçlarından resen soruşturma başlatıldı.
Bakan Uraloğlu'dan değerlendirme
AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Grok için engelleme kararı olmadığını ama gerekirse yasaklanacağını söyledi.
Bakan Uraloğlu, X ile görüşüldüğünü ve 50'den fazla içerik kaldırma kararının şirkete iletildiğini belirtti.
"Küfürlerin yapılması kabul edilemez"
"Gerekirse yasaklarız"
"Kendi ürününe sahip çıkacaksın"
Uraloğlu, 50’den fazla içerik çıkarma kararının X’e iletildiğini, taleplerin henüz karşılanmadığını belirtirken, “Kendi ürününe sahip çıkacaksın, kusura bakma. Adımlar atılmazsa, gereken yapılır.” diye konuştu.