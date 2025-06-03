Bakan Uraloğlu açıkladı: İşte Kurban Bayramı'nda alınan ulaşım tedbirleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşların güvenli ve konforlu seyahat edebilmesi için kara, demir, hava ve şehir içi ulaşımda alınan kapsamlı tedbirleri kamuoyuyla paylaştı.

Özellikle trafik yoğunluğunun azaltılması ve güvenliğin artırılması amacıyla bir dizi düzenleme yapıldığını belirten Uraloğlu, "Çekici ve tanker cinsi araçlar için düzenlenen özel yük, özel izin, taşıma izin belgeleri 5 Haziran tarihinden 9 Haziran tarihine kadar 5 gün süreyle vermeyeceğiz. Özellikle boyutları farklı olan, yüksek ve geniş boyutlu olan, işte iş makinelerinden tutun bölünemeyen büyük aletlerin, edevatların taşınmasıdır. Bunlar trafikte mutlaka şerit genişliklerini aştıkları için onları bu bayram boyunca trafiğe çıkarmayarak trafiği daha güvenli hale getirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Bayram tatili süresince zorunlu haller dışında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının durdurulacağını ifade eden Uraloğlu, bu sayede trafik akışının kesintisiz sağlanacağını ve trafik kuyruklarının önleneceğini bildirdi.

Yollardaki trafik işaretlemelerinin titizlikle kontrol edildiğini, eksikliklerin giderildiğini, kirlenen levhaların temizlendiğini ve görüşü engelleyen unsurların ortadan kaldırıldığını vurgulayan Uraloğlu, "İki yönlü trafiğe açık yollarda sürücülerin yanılgıya düşmemesi için tüm işaret levhalarını standartlara uygun hale getirdik" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesindeki yol durumu bölümünün anlık güncellemelerle vatandaşlara en doğru bilgiyi sunacağını belirtti.

"16 bin otobüs seferi denetlendi"

Kurban Bayramı döneminde fahiş fiyatlı bilet satışı ve korsan taşımacılığın önüne geçmek için denetimlerin artırıldığını kaydeden Uraloğlu, 20 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında 499 işletmenin yaklaşık 16 bin otobüs seferinin denetlendiğini ve kurallara uymayanlara yaklaşık 11 milyon lira idari işlem uygulandığını açıkladı. "Korsan taşımacılık yapan, sefer izni olmadan faaliyet gösteren, izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari işlem uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Tren hatlarında kapasite artışı sağladık"

Yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde artan talebi karşılamak üzere 5, 8 ve 9 Haziran tarihlerinde kapasite artışına gidildiğini bildiren Uraloğlu, "İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren hattında 2 bin 466, ana hat ve bölgesel trenlerde ise 8 bin 400 kişi olmak üzere toplamda 10 bin 866 kişilik kapasite artışı sağladık" dedi.

"Metro hatları bayramda ücretsiz hizmet verecek"

Tatilini büyükşehirlerde geçirecek vatandaşlar için de tedbirler alındığını belirten Bakan Uraloğlu, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatları; Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın bayram süresince ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

"Havalimanlarında gerekli koordinasyon sağlandı"

Güvenli bir havayolu ulaşımı için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) tüm birimlerinin bayram süresince 24 saat esasına göre hizmet vereceğini ve personel sayısının artırıldığını söyledi. Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere tüm havalimanlarında yoğunluktan kaynaklanabilecek sorunların önüne geçmek için gerekli koordinasyonun sağlandığını ifade etti.

"Şoförlerimiz uykusuz ve yorgun olarak yola çıkmasınlar"

Bakan Uraloğlu, bayram coşkusunun kazalarla gölgelenmemesi için trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını vurgulayarak sürücülere önemli uyarılarda bulundu;

Bölünmüş yolların bütün kesimlerinde hız sınırının saatte 110 km olduğu gibi yanlış bir algıya kapılmamaları, keskin virajlar, yüksek eğimli yollar ve meskun mahaller gibi alanlarda hız sınırlarına özellikle dikkat etmeleri gerektiğini buradan sizler aracılığıyla belirtmek isterim. Yine yorgunluk ve uykusuzluk trafikteki en büyük risklerden birisidir. Şoförlerimiz uykusuz ve yorgun olarak lütfen yola çıkmasınlar. Yolda sık sık mola versin ve dinlensinler. Özellikle uzun mesafeli seyahatler için araçlarının bakımlarını ve lastik kontrolleri gibi her türlü tedbiri mutlaka alsınlar.







