Bakan Uraloğlu açıkladı: İşte Kurban Bayramı'nda alınan ulaşım tedbirleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili boyunca yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının durdurulacağını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşların güvenli ve konforlu seyahat edebilmesi için kara, demir, hava ve şehir içi ulaşımda alınan kapsamlı tedbirleri kamuoyuyla paylaştı.
Özellikle trafik yoğunluğunun azaltılması ve güvenliğin artırılması amacıyla bir dizi düzenleme yapıldığını belirten Uraloğlu, "Çekici ve tanker cinsi araçlar için düzenlenen özel yük, özel izin, taşıma izin belgeleri 5 Haziran tarihinden 9 Haziran tarihine kadar 5 gün süreyle vermeyeceğiz. Özellikle boyutları farklı olan, yüksek ve geniş boyutlu olan, işte iş makinelerinden tutun bölünemeyen büyük aletlerin, edevatların taşınmasıdır. Bunlar trafikte mutlaka şerit genişliklerini aştıkları için onları bu bayram boyunca trafiğe çıkarmayarak trafiği daha güvenli hale getirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.
Bayram tatili süresince zorunlu haller dışında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının durdurulacağını ifade eden Uraloğlu, bu sayede trafik akışının kesintisiz sağlanacağını ve trafik kuyruklarının önleneceğini bildirdi.
Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesindeki yol durumu bölümünün anlık güncellemelerle vatandaşlara en doğru bilgiyi sunacağını belirtti.
"16 bin otobüs seferi denetlendi"
"Tren hatlarında kapasite artışı sağladık"
"Metro hatları bayramda ücretsiz hizmet verecek"
Tatilini büyükşehirlerde geçirecek vatandaşlar için de tedbirler alındığını belirten Bakan Uraloğlu, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatları; Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın bayram süresince ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
"Havalimanlarında gerekli koordinasyon sağlandı"
Güvenli bir havayolu ulaşımı için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) tüm birimlerinin bayram süresince 24 saat esasına göre hizmet vereceğini ve personel sayısının artırıldığını söyledi. Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere tüm havalimanlarında yoğunluktan kaynaklanabilecek sorunların önüne geçmek için gerekli koordinasyonun sağlandığını ifade etti.
"Şoförlerimiz uykusuz ve yorgun olarak yola çıkmasınlar"
Bakan Uraloğlu, bayram coşkusunun kazalarla gölgelenmemesi için trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını vurgulayarak sürücülere önemli uyarılarda bulundu;
Bölünmüş yolların bütün kesimlerinde hız sınırının saatte 110 km olduğu gibi yanlış bir algıya kapılmamaları, keskin virajlar, yüksek eğimli yollar ve meskun mahaller gibi alanlarda hız sınırlarına özellikle dikkat etmeleri gerektiğini buradan sizler aracılığıyla belirtmek isterim. Yine yorgunluk ve uykusuzluk trafikteki en büyük risklerden birisidir. Şoförlerimiz uykusuz ve yorgun olarak lütfen yola çıkmasınlar. Yolda sık sık mola versin ve dinlensinler. Özellikle uzun mesafeli seyahatler için araçlarının bakımlarını ve lastik kontrolleri gibi her türlü tedbiri mutlaka alsınlar.