Bakan Yardımcısı Turan'dan muhalefete sert tepki: Cinsiyet eşitliği ifadesi LGBT’nin simgesi

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, “Biz cinsiyet eşitliğini parti programına alacağız diyorlar. Yetmez ‘Aile Bakanlığı’nın adını, cinsiyet eşitliği bakanlığı yapacağız’ diyorlar. Biz cinsiyet eşitliği ifadesini LGBT’nin simgesi olduğunu bilen insanlarız. Bunu hiç kimse yemez yutmaz” dedi.

Turan, Adıyaman’da "Muhtarlarımızla Yeni Yüzyıla Adım Adım’ projesinin kapanış toplantısında konuştu.

"Çanakkalemizi geçemeyenler şimdi ailemize saldırıyor"

Turan, muhalefetin cinsiyet eşitliği bakanlığı kuracağız söylemini eleştirerek, “Biz cinsiyet eşitliğini parti programına alacağız diyorlar. Yetmez ‘Aile Bakanlığı’nın adını, cinsiyet eşitliği bakanlığı yapacağız’ diyorlar. Adıyaman’ın muhtarı buna izin vermez, Aile Bakanlığı’nın adını değiştiremezsin, parti adını değiştirirsin, kendi vakfının, derneğinin adını değiştirirsin ama ‘ben Aile Bakanlığı’nın adını cinsiyet eşitliği bakanlığı yapacağım’ diyemezsin. 85 milyonun ortak paydası olan konuları tartışacağız ama ailemize dokundurtmayacağız. Çanakkalemizi geçemeyenler, darbeyle durduramayanlar, terörle yavaşlatamayanlar şimdi ailemize saldırmaya çalışıyorlar. Biz cinsiyet eşitliği ifadesini LGBT’nin simgesi olduğunu bilen insanlarız. Bunu hiç kimse yemez yutmaz” dedi.

"Atatürk düşünemedi mi oku mor ve yeşil yapmayı"

CHP lideri Özgür Özel’in de CHP’nin logosundaki altı oktan birini mor ve yeşil yapacağını eleştirerek, şunları söyledi. “Neymiş bayraklarındaki okun birini mor yeşil yapacaklarmış. Atatürk çevreci değil miydi? Atatürk kadın erkek eşitliğini savunmuyor muydu? O düşünemedi mi bunu? Bu toplum aileye dokundurtmayacaktır. Aileyi korumak anayasamızın da görevidir, muhtarın da görevidir.”







