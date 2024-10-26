Baransu’ya FETÖ üyeliğinden 13 yıl hapis

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, kapatılan Taraf gazetesinin yazarı Mehmet Baransu'ya FETÖ soruşturması kapsamında yöneltilen "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 13 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.
Daire, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Baransu hakkında 19 Temmuz 2020'de kurduğu hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Buna göre, yerel mahkemece cezasının onanması kararlaştırıldı.Baransu hakkında, "Mersin Limanı'nda gümrükte ele geçirildiği iddia edilen genetiği değiştirilmiş pirinç" yayımları nedeniyle soruşturma başlatılmış, bilgi ve belgeleri "FETÖ mensubu emniyet görevlilerinden" aldığı ileri sürülmüştü. Baransu hakkında Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açılmıştı.