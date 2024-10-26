Baransu’ya FETÖ üyeliğinden 13 yıl hapis

Milli Savunma Bakanlığından, "Devletimize ve kahraman ordumuza büyük zarar veren FETÖ elebaşı ölmüştür. Her türlü değeri istismar ederek insanımıza ve ülkemize ihanet eden başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz, kökleri kazınana kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." açıklaması yapıldı.