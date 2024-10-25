Gülen Müslüman gibi göründü Hristiyan gibi gömüldü

Geçtiğimiz günlerde ölen FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen için dün düzenlenen ayinde dikkat çeken detaylar yer aldı. Müslüman görünümüyle yaşayan Gülen bir Hristiyan gibi gömüldü. Tekbir getirmenin yasaklandığı, helallik alınmadığı ayinde edilen duada İncil'i andıran bölümler okundu.
ABD’de yaşayan 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin baş müsebbibi FETÖ lideri Fetullah Gülen sonunda öldü.
86 yaşındaki Gülen’in ölümü örgüt içinde derin çatlaklar meydana getirirken, Türkiye’de ise sevinçle karşılandı.
Tekbir getirmek yasaklandı
Teröristbaşı Gülen için dün Skyland Baseball Stadyumu’nda bir tören düzenlendi. Stadyuma, sadece örgüt üyelerine özel olarak hazırlanan QR kodlarla giriş yapıldı.
Törende Gülen için tekbir getirilmesi yasaklandı.
Kardinal aracıyla taşındı
Teröristbaşının cesedi Hristiyan kardinallerin taşındığı cenaze aracıyla taşındı.
Saklanmak için kılıktan kılığa girdiler
Cenazeye katılan FETÖ üyelerinin, kimliklerini gizlemek amacıyla şapka, gözlük ve maske kullandığı dikkat çekti.
Törenin yeri ve saati, son ana kadar gizli tutuldu; katılımcılara ise detaylı bilgiler örgütün WhatsApp grupları aracılığıyla iletildi.
İngilizce dua İncil'i anımsattı
Cenaze ayininde tabutun başında İncil'den bazı sözleri anımsatan dualar edildi.
Helallik alınmadı
Tabutta dikkat çeken simgeler
Gülen'in cesedinin içinde bulunduğu tabuttaki simgeler de dikkat çekti.
Bahçeye gömüldü
Gülen'e Müslüman mezarlığına gömülmek de nasip olmadı.
Teröristbaşının cesedi ayinin ardından örgütün ABD'de karargah olarak kullandığı Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesine gömüldü.