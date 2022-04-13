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Barış umutları giderek azalıyor

Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye arabuluculuğunda kurulmak istenen barış masası umutları giderek azalıyor. Buça’daki katliam, Kramatorsk’ta sivillerin vurulması ve son olarak Mariupol’de kimyasal silah saldırısı iddiaları müzakerelere darbe vurdu. Türkiye ise diyaloğun devamı konusunda tarafları teşvik etmeyi sürdürüyor.

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Kıymet Sezer Yeni Şafak
Barış umutları giderek azalıyor
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Ukrayna’da barış umutları giderek azalıyor. İstanbul’da tarafların 29 Mart’taki yüz yüze müzakerelerinin ardından Buça’daki sivil katliamlarla gölge düşen barış umuduna, Kramatorsk Tren İstasyonu ve Brodyanka’da sivillerin hedef alındığı saldırılar, bu saldırılarda misket bombası da kullanıldığı haberleri ve son olarak Mariupol’de kimyasal silah saldırısı düzenlendiği iddiaları büyük darbe vurdu.

MASA HENÜZ DAĞILMIŞ DEĞİL

  • Bu doğrultuda, beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesi, sahadaki bu zorlukların nasıl aşılabileceği ve taraflar arasında devam eden anlaşmazlıkların nasıl giderilebileceğine yönelik çıkış yollarının değerlendirileceği önemli bir platform olacak. Bu görüşme neticesinde teknik heyetlerin bir kez daha İstanbul’da buluşmasına dair imkanların da yoklanması bekleniyor.

ÇÖZÜM İÇİN DİPLOMASİ KARARLILIĞI

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek üzere kalıcı ateşkes ve barış için arabulucu pozisyonundaki Ankara için barış masası hala ortada duruyor. Çözüm için diplomasi kararlılığındaki Türkiye diyaloğun devamı konusunda tarafları teşvik etmeyi sürdürüyor. Taraflar arasında Ukrayna’nın İstanbul’da verdiği belge üzerinden müzakereler de sürüyor.

GÖZLER ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİNDE

Barış umutları tamamen tükenmese de devam eden anlaşmazlıklar yanında savaş suçu niteliği taşıyan son gelişmeler barış masasını giderek uzaklaştırıyor. Bu kapsamda da Ankara, son pozisyonunu korumak suretiyle gelişmeleri yakından takip ediyor. Tüm bu gelişmeler ekseninde Erdoğan ile Putin arasında olası görüşme, son gelişmelerin ardından barış masasına dair kararlılığın da sınanacağı kritik önemde görülüyor. Rusya’nın Ukrayna’da kaybetmesini isteyen ABD ve İngiltere ise savaşın uzun süreceğine dair değerlendirmelerini ilk günlerde yapmaya başlamışlardı.

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