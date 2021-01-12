Gündem Başkan bunu yaparsa Yılmaz Büyükerşen eşinin kaçak villası uydu görüntüsü ile belirlendi
POLİTİKA ESKİŞEHİR

Başkan bunu yaparsa: Yılmaz Büyükerşen eşinin kaçak villası uydu görüntüsü ile belirlendi

Başkan bunu yaparsa: Yılmaz Büyükerşen eşinin kaçak villası uydu görüntüsü ile belirlendi

CHP’nin en önemli isimlerinden, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in eşi Seyhan Büyükerşen’in ‘imar barışı’ndan yararlanmak için usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı. 2019’da kaçak inşa edilen villa 2017’de inşa edilmiş gibi gösterildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uydu görüntülerini incelemesi ile 2019 yılında inşa edildiği belirlenen ve yargının da ‘kaçak’ dediği villanın yıkılması gündemde.

Burak Doğan Yeni Şafak
Başkan bunu yaparsa: Yılmaz Büyükerşen eşinin kaçak villasını usulsüzce imar barışına soktu
Başkan bunu yaparsa: Yılmaz Büyükerşen eşinin kaçak villasını usulsüzce imar barışına soktu

İmar barışından faydalanmak için usulsüz yollara başvuran fırsatçılar arasına CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de katıldı. Kaçak durumdaki milyonlarca yapıyı kayıt altına almak amacıyla imar barışı olarak nitelendirilen bir düzenleme hayata geçirilmiş, TBMM’de kabul edilen yasayla 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılara “Yapı Kayıt Belgesi” verilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak aftan faydalanmak için harekete geçen fırsatçılar, bu tarihten sonra yapılan binalarını 2017’den önce yapılmış gibi gösterip yapı kayıt belgesi almıştı. İşte o fırsatçılardan birinin de görevi kaçak yapılarla mücadele etmek olan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in eşi Seyhan Büyükerşen olduğu ortaya çıktı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinden yeni heykel hizmeti
GÜNDEM
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinden yeni heykel hizmeti

Seyhan Büyükerşen

YALAN BEYANDA BULUNDU

  • Seyhan Büyükerşen, Tepebaşı’na bağlı Yukarı Söğütönü Mahallesi’ndeki kaçak durumdaki evine “Yapı Kayıt Belgesi” almak için 25 Ekim 2018’de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurdu. Büyükerşen başvurusunda 4 bin 199 metrekare arazi üzerindeki 148 metrekare alanı kapsayan evin, 31 Aralık 2017’den önce inşa edildiğini bildirdi. Kendi beyanı üzerine Büyükerşen’in evine “Yapı Kayıt Belgesi” verildi. Yapılan bütün başvuruları tek tek inceleyen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükerşen’in başvurusunu da mercek altına aldı. Büyükerşen’lerin, 2019 yılında inşa ettiği kaçak villayı 2017 yılında yapılmış gibi gösterdiği ortaya çıktı.

Görevden alınan CHP’li belediye başkanına "suç örgütü lideri" iddiası
GÜNDEM
Görevden alınan CHP’li belediye başkanına "suç örgütü lideri" iddiası

2019

2018

İşte Büyükerşen’lerin kaçak villası.

O VİLLA YIKILACAK MI?

2018 yılına ait uydu görüntülerini inceleyen il müdürlüğü personeli, arsa üzerinde hiçbir yapı olmadığını belirledi. 2019’a ait uydu görüntüleri, evin o yıl yapıldığını ortaya koydu. Fırsatçılığı tespit eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü “Yapı Kayıt Belgesini” iptal edip konuyu yargıya taşıdı. Seyhan Büyükerşen hakkında “yalan beyanda bulunarak yapı kayıt belgesi almak” suçundan kamu davası açılması talep edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da Büyükerşen’in atılı suçu işlediğini belirledi. Başsavcılık atılı suç 3 yıldan az süreli hapis cezası gerektirdiği için kamu davası açılmasını 5 yıl erteledi. Yargı tarafından kaçak olduğu belgelenen villakondunun yıkılması gündemde. Fırsatçılığı belgelenen Büyükerşen’in kaçak villasının yıkılıp yıkılmayacağı merak konusu.

Torbacıyı zabıta yapmışlar
GÜNDEM
Torbacıyı zabıta yapmışlar

Elbisesiyle gömdüler: CHP’li belediye cenazeleri ortada bıraktı
GÜNDEM
Elbisesiyle gömdüler: CHP’li belediye cenazeleri ortada bıraktı
Abone Ol Google News
Son 10 yılın trajik uçak kazaları

Son 10 yılın trajik uçak kazaları

​Endonezya'da düşen uçak, benzer trajik kazaları hatırlattı.
İstanbula kar müjdesi

İstanbul'a kar müjdesi

​Yarın hava durumu hızla değişecek, dört gün etkili olacak.
Ankarada büyük operasyon: Savunma sanayi ihalelerini sızdıran 6 kişi gözaltında

Fiyatların yüzde 100'ün üzerinde arttığı iki ilçe.

​El Arabiya kanalında terörist güzellemesi.

​İmar barışından yararlanmak için usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı.

​Peş peşe denize indirilecekler.

FETÖ'ye<br>gece baskını

FETÖ'ye
gece baskını

​33 ilde yüzden fazla kişi için operasyon yapıldı.

Polisleri<br>şaşırtan manzara

Polisleri
şaşırtan manzara

Ceza yememek için bu yönteme başvurdu.
Trafik kilitlendi

Trafik kilitlendi

​TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza.
Bayrampaşa'da<br>korkunç cinayet

Bayrampaşa'da
korkunç cinayet

​Bir anne çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.