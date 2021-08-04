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ANKARA

Bayraktar AKINCI yangın tehdidine karşı nöbette

Türkiye'nin pek çok kentinde meydana gelen orman yangınlarına karşı mücadeleye Bayraktar AKINCI da katkıda bulunuyor. Bayraktar AKINCI, 'Yeşil Vatan'ı gökyüzünden 7 gün 24 saat izliyor.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Bayraktar AKINCI yangın tehdidine karşı nöbette
Bayraktar AKINCI, yangın tehdidine karşı ormanları gözlüyor

Türkiye'de 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları, 7'nci gününde de devam ediyor. 156 ayrı noktada çıkan yangınları için Türkiye, seferber oldu.

Yangın tehdidine karşı çeşitli önlemler alınırken, Bayraktar AKINCI da gözyüzünden ormanları izliyor.

Herhangi bir bölgede oluşabilecek yangın tehdidine karşı gökyüzünde dolaşan Bayraktar AKINCI'nın kayıtları, Baykar'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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"Ormanlarımız için ter döken herkese minnetle"

Twitter'dan yapılan paylaşımda, Orman Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının da (İHA) 7/24 ormanları gözlemeye devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Ormanlarımız için ter döken herkese minnetle" ifadelerine yer verildi.

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Bayraktar AKINCI nöbette

Bayraktar AKINCI nöbette

Orman yangınlarıyla mücadeleye 7/24 destek.
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