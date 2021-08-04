Bayraktar AKINCI yangın tehdidine karşı nöbette

Türkiye'de 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları, 7'nci gününde de devam ediyor. 156 ayrı noktada çıkan yangınları için Türkiye, seferber oldu.
Yangın tehdidine karşı çeşitli önlemler alınırken, Bayraktar AKINCI da gözyüzünden ormanları izliyor.
Herhangi bir bölgede oluşabilecek yangın tehdidine karşı gökyüzünde dolaşan Bayraktar AKINCI'nın kayıtları, Baykar'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
"Ormanlarımız için ter döken herkese minnetle"
Twitter'dan yapılan paylaşımda, Orman Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının da (İHA) 7/24 ormanları gözlemeye devam ettiği belirtildi.
Paylaşımda, "Ormanlarımız için ter döken herkese minnetle" ifadelerine yer verildi.
Eğitim uçuşları süren Bayraktar #AKINCI, yangın tehdidine karşı #YeşilVatan'ı gökyüzünden izliyor.@OGMgovtr, @TSKGnkur ve @EmniyetGM'nin #BayraktarTB2 İHA'ları da 7/24 ormanlarımızı gözlemeye devam ediyor.
Ormanlarımız için ter döken herkese minnetle...#OrmanVatandır ✈️🌳🇹🇷 pic.twitter.com/eWxrkeEWhp
Eğitim uçuşları süren Bayraktar #AKINCI, yangın tehdidine karşı #YeşilVatan'ı gökyüzünden izliyor.@OGMgovtr, @TSKGnkur ve @EmniyetGM'nin #BayraktarTB2 İHA'ları da 7/24 ormanlarımızı gözlemeye devam ediyor.