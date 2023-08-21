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Bayrampaşa'da çocukların otoyoldaki tehlikeli oyunu: Aileleri hakkında işlem başlatıldı

İstanbul Bayrampaşa'da, oyun oynarken otoyola giren ve süratle giden araçları durdurmaya çalışan küçük çocuklar hayatlarını tehlikeye attı. Mahalle sakinlerinin uyarılarına rağmen çocukların oynadıkları tehlikeli oyun, cep telefonu kameralarına yansıdı. Tepki çeken görüntüler sonrası Bayrampaşa Kaymakamlığı harekete geçti. Çocukların aileleri hakkında işlem başlatıldığı duyuruldu. Böyle bir uygulamanın da ilk kez yürütüldüğü öğrenildi.

13:06 . 21/08/2023 Pazartesi
DHA
Oyun oynarken araçların önüne geçtikleri anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Oyun oynarken araçların önüne geçtikleri anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bayrampaşa Orta Mahallesi, Avrupa Otoyolu yakınlarında mahallenin küçük çocukları, akşam saatlerinde bir araya gelerek yola çıktı. Oyun oynayan çocuklar, araçların süratle seyrettiği Avrupa Otoyolu'na girdi. Yolun karşısına geçmeye çalışan çocukları, süratle giden araç sürücüleri korna çalarak uyardı.



Ailelerine şikayet ettiler ancak sonuç alamadılar

Mahalle sakinleri çocukların genellikle akşam saatlerinde oyun oynadığını, ailelerine şikayette bulunmalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını iddia etti.

Çocukların canlarını hiçe sayarak otoyolda yolun karşısına geçmeye çalıştıkları ve oyun oynarken araçların önüne geçtikleri anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

'Ne kadar tehlikeli olduğunun farkında değiller'

Mahalle sakinlerinden Şeyma Yıldıran,
"Çocuklar gecenin bir yarısı caddeye çıkıp, araçların önünü kesiyorlar uyardığım halde. Aileleriyle de görüştüm. Çocuğun ailesiyle görüştüm, bana sahip çıkamadıklarını söylediler. Kapıları kilitlemelerine rağmen, çocuk evden kaçıyormuş. Sadece burada da değil, diğer caddede de otoyola çıkıp araçların önünü kesiyorlar. Duyduğum kadarıyla para istediklerini biliyorum. Burada tehlikede çocuklar. Allah korusun bir kaza olabilir burada, defalarca önlerini kesmeme rağmen beni dinlemiyor çocuklar. Babalardan biriyle görüştüm, o da sahip çıkamadığını söylüyor. Oyun oynadıklarını zannediyorlar ama aslında oyun değil. Ama bunun farkında, bilincinde değiller. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bunu eğlenceli hale getirmeye çalışıyorlar ama ne kadar tehlikeli olduğunun farkında değiller"
diye konuştu.

'Ölen çocuklar olacak ama...'

Bir başka mahalle sakini Saniye Toklu,
"Çevre yoluna çıkıyorlar, küçükler. Bütün o araçlar, kornaları nasıl çalıyorlar. Ölen çocuklar olacak ama onlara suç bulmayacaklar, şoför ne yapsın? Şoförü mecbur bırakıyorlar. Bir saat yolu birbirine kattılar"
dedi.

Bayrampaşa Kaymakamlığı'ndan bir ilk

Sosyal medyada ve basında hızla yayılan görüntüler büyük tepki topladı. Şikayetler sonrası Bayrampaşa Kaymakamlığı harekete geçti.

Aileler tek tek tespit edildi: İşlem başlatıldı

Videoda otoyola çıkan ve araçların önünü kesmeye çalışan çocukların aileleri tek tek tespit edildi. Daha sonra çocukların aileleri hakkında "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan işlem başlatıldı.

  • İlçede ilk kez böyle bir uygulamanın yapıldığı öğrenildi.

Gerekçe: 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali'

Bayrampaşa Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:
"20 Ağustos'ta Bayrampaşa ilçesinde otoyolda araçların önünü kesmeye çalışan çocukların görüntüleri 'çocukların tehlikeli oyunu' başlığıyla çeşitli medya kuruluşlarında yayınlanmıştır. Görüntülerde yer alan çocukların aileleri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 233. maddesi (aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali) gereği işlem başlatılmıştır."

'Sokaklarda çocuk dilenci kalmayacak'

İstanbul Valisi Davut Gül, geçtiğimiz günlerde sokaklarda çocuk dilenci kalmayacağını belirterek,
"Çocuk dilencileri şehrin gündeminden çıkaracağız. Tespit ettiğimizde ekonomik sebeple dileniyorsa, bu sebepleri ortadan kaldıracağız. İkincide yakaladığımızda aile ile ilgili adli süreç başlayacak, çocuğu da devlet korumasına alacağız. Yabancı ise ailesiyle birlikte sınır dışı edeceğiz. İhtiyaçtan dolayı dilenme bu şehre yakışmaz, bunu ortadan kaldırmamız lazım. Önemli bir kısmının dilendiricilik çeteleri tarafından yapıldığını düşünüyoruz"
ifadelerine yer vermişti.


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#Bayrampaşa Kaymakamlığı
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#otoyol
#soruşturma
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