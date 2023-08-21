Bayrampaşa'da çocukların otoyoldaki tehlikeli oyunu: Aileleri hakkında işlem başlatıldı

"Çocuklar gecenin bir yarısı caddeye çıkıp, araçların önünü kesiyorlar uyardığım halde. Aileleriyle de görüştüm. Çocuğun ailesiyle görüştüm, bana sahip çıkamadıklarını söylediler. Kapıları kilitlemelerine rağmen, çocuk evden kaçıyormuş. Sadece burada da değil, diğer caddede de otoyola çıkıp araçların önünü kesiyorlar. Duyduğum kadarıyla para istediklerini biliyorum. Burada tehlikede çocuklar. Allah korusun bir kaza olabilir burada, defalarca önlerini kesmeme rağmen beni dinlemiyor çocuklar. Babalardan biriyle görüştüm, o da sahip çıkamadığını söylüyor. Oyun oynadıklarını zannediyorlar ama aslında oyun değil. Ama bunun farkında, bilincinde değiller. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bunu eğlenceli hale getirmeye çalışıyorlar ama ne kadar tehlikeli olduğunun farkında değiller"