Bayrampaşa'da çocukların otoyoldaki tehlikeli oyunu: Aileleri hakkında işlem başlatıldı

Oyun oynarken araçların önüne geçtikleri anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Bayrampaşa Orta Mahallesi, Avrupa Otoyolu yakınlarında mahallenin küçük çocukları, akşam saatlerinde bir araya gelerek yola çıktı. Oyun oynayan çocuklar, araçların süratle seyrettiği Avrupa Otoyolu'na girdi. Yolun karşısına geçmeye çalışan çocukları, süratle giden araç sürücüleri korna çalarak uyardı.
Ailelerine şikayet ettiler ancak sonuç alamadılar
Mahalle sakinleri çocukların genellikle akşam saatlerinde oyun oynadığını, ailelerine şikayette bulunmalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını iddia etti.
Çocukların canlarını hiçe sayarak otoyolda yolun karşısına geçmeye çalıştıkları ve oyun oynarken araçların önüne geçtikleri anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
'Ne kadar tehlikeli olduğunun farkında değiller'
'Ölen çocuklar olacak ama...'
Bayrampaşa Kaymakamlığı'ndan bir ilk
Sosyal medyada ve basında hızla yayılan görüntüler büyük tepki topladı. Şikayetler sonrası Bayrampaşa Kaymakamlığı harekete geçti.
Aileler tek tek tespit edildi: İşlem başlatıldı
Videoda otoyola çıkan ve araçların önünü kesmeye çalışan çocukların aileleri tek tek tespit edildi. Daha sonra çocukların aileleri hakkında "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan işlem başlatıldı.
- İlçede ilk kez böyle bir uygulamanın yapıldığı öğrenildi.