Berna Laçin’e özel davet tepki çekmişti: Paris Büyükelçisi Ali Onaner görevinden alındı

Hükümeti kötüleyerek sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulunan oyuncu Berna Laçin, bu kez Paris Büyükelçiliği’ni ziyareti ile gündeme gelmişti. Laçin’in neden elçiliğe davet edildiği tartışma konusu olmuştu.

Son paylaşımı ile Paris Büyükelçiliği’ne davet edildiğinin ortaya çıkması dikkatleri üzerine çekmişti. Laçin’in elçilikte baş konuk olarak yer alması sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Laçin’in ilk paylaşımında yanında yanında bir sosyal medya fenomeni ile “Paris’te kendi bayrağımızın altında bulunmak Büyükelçimiz Sn. Ali Onaner daveti ile muhteşem sanatçımız Gülsin Onay dinletisine geldik” mesajını paylaşmıştı.