Berna Laçin’e özel davet tepki çekmişti: Paris Büyükelçisi Ali Onaner görevinden alındı

Berna Laçin, Piyanist Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Ali Onaner.
Hükümeti kötüleyerek sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulunan oyuncu Berna Laçin, bu kez Paris Büyükelçiliği’ni ziyareti ile gündeme gelmişti. Laçin’in neden elçiliğe davet edildiği tartışma konusu olmuştu.
Paris Büyükelçisi Onaner merkeze çekildi
Merkeze çekilen Ali Onaner'in yerine Türkiye’nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer atandı.
Bu değişiklik seçim sürecinde Paris Büyükelçiliği'nde verilen daveti akıllara getirdi.
Seçimlerden sonra “Allah müstehakımızı versin” demişti
Seçimlerin ilk turu sonrası "Halklar müstehak oldukları şekilde yönetilir demişler, Allah müstehakımızı versin" sözleriyle gündeme gelen Berna Laçin, Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği’nde davete katılmıştı.
Laçin Elçiliğe davet edilmişti
Son paylaşımı ile Paris Büyükelçiliği’ne davet edildiğinin ortaya çıkması dikkatleri üzerine çekmişti. Laçin’in elçilikte baş konuk olarak yer alması sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Laçin’in ilk paylaşımında yanında yanında bir sosyal medya fenomeni ile “Paris’te kendi bayrağımızın altında bulunmak Büyükelçimiz Sn. Ali Onaner daveti ile muhteşem sanatçımız Gülsin Onay dinletisine geldik” mesajını paylaşmıştı.