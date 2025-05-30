Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Beş gündür kayıptı: Kanalda kaybolan Ahmet'in cansız bedeni bulundu

Beş gündür kayıptı: Kanalda kaybolan Ahmet'in cansız bedeni bulundu

12:0530/05/2025, الجمعة
DHA
Sonraki haber
Suriye uyruklu Ahmet Ali hayatını kaybetti.
Suriye uyruklu Ahmet Ali hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da, sulama kanalına düşüp akıntıya kapılarak kaybolan Suriye uyruklu Ahmet Ali'nin (13), 5 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, pazartesi günü Şeyhçoban Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Ali, yürürken dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.


Yüzme bilmediği öğrenilen Ali, akıntıya kapılıp kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.



Dört gün boyunca bölgede sürdürülen aramalardan sonuç alınamayınca, kanalın suyu kesilerek çalışmalara yeniden başlandı. Bugün Ahmet Ali'nin, düştüğü yere yaklaşık 2 kilometre mesafede cansız bedeni bulundu. Ahmet Ali'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




#Şanlıurfa
#Suriye
#sulama kanalı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son dakika 2025 Tediye ödeme tarihleri belli oldu: İlave tediyeler bayramdan önce mi yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı