Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Beykoz'da zincirleme trafik kazası: 5 araç karıştı 7 kişi yaralandı

Beykoz'da zincirleme trafik kazası: 5 araç karıştı 7 kişi yaralandı

08:5028/05/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Can kaybının yaşanmadığı olayda 7 kişi yaralanırken, araçlarda da büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Can kaybının yaşanmadığı olayda 7 kişi yaralanırken, araçlarda da büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Beykoz'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nun Kavacık mevkisi Edirne istikametinde 4 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Kazada yaralanan 7 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı.


Kazaya karışan ve bazıları kullanılamaz hale gelen araçların bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.




#Beykoz
#yaralı
#zincileme kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları Samsun işçi alımı asil ve yedek isim listesi