Bilecik'te motosiklet refüje çarptı: Bir kişi hayatını kaybetti

Bilecik-Bozüyük kara yolunda motosikletin refüje çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
Bilecik'te, motosikletin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Bilecik-Bozüyük kara yolunda seyreden Mirza Kerem Topaktaş (20) idaresindeki 41 AYM 128 plakalı motosiklet, Bilecik Belediyesi Şehir Mezarlığı yakınlarında refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü Topaktaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Topaktaş'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kazada yaralanan ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen motosikletteki yolcu Yiğiter Ç. (20) de ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.