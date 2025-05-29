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Bir dükkanının önüne bırakılan şüpheli bavul fünye ile patlatıldı: İçinden elbise çıktı

Bir dükkanının önüne bırakılan şüpheli bavul fünye ile patlatıldı: İçinden elbise çıktı

14:5929/05/2025, Perşembe
IHA
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Vatandaşlar ve ekipler rahat nefes aldı.
Vatandaşlar ve ekipler rahat nefes aldı.

Hatay'da bir iş yerinin önünde bulunan ve şüphe üzerine polis ekipleri tarafından fünyeyle patlatılan valizin içerisinden kıyafet çıktı.

Antakya ilçesi Haibi Neccar kavşağı çevresinde bir iş yerinin önüne bırakılan ve uzun süre sahibi tarafından alınmayan valizi fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye polis ve bomba imha ekibi sevk edildi. Şüpheli valiz polis ekipleri tarafından fünyeyle patlatıldı. Patlatılan valiz içerisinden kıyafet çıktı. Valizin içerisinden herhangi bir patlayıcı madde olmaması üzerine vatandaşlar ve ekipler rahat nefes aldı.




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