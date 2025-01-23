Bolu'daki bu facia son olsun: Tedbirler artırılmalı

Türkiye’yi yasa boğan otel yangınının nedeni araştırılırken, diğer yandan da bir daha böyle acılar yaşanmaması için ne tür önlemler alınabileceği tartışılıyor. Bilirkişi raporunun hazırlanması ve soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından facianın neden yaşandığı tespit edilip, tesisteki eksiklik ve tedbirsizliklerin fotoğrafı çekilerek alınması gereken önlemler artırılacak.

DENETİM STANDARTI YÜKSELTİLMELİ

Benzer tesislerin yangın ve afetlere karşı güvenli hale getirilmesi için tedbirler artırılmalı. Öncelikle yeni açılacak tesislerin ruhsat aşamasında yapılan denetimler sıklaştırılmalı. Ruhsat aşaması ve sonrasında da denetim standartları yükseltilmeli. Sık periyotlarla denetim yapılmalı. Yangın başta olmak üzere doğal afetlere karşı tedbirler artırılmalı.

SÖNDÜRME SİSTEMİNE PERİYODİK BAKIM

Yangın söndürme sistemlerinin çalışıp çalışmadığı daha sık kontrol edilmeli. Yangın alarm sistemi olmalı ve işletme sahibi tarafından periyodik bakımları yapılmalı. Yangın anında insanların binayı hızlı ve güvenli şekilde terk edebilmesi için kaçış yollarının doğru planlanması gerekiyor. Kat ve odalarda buna yönelik dikkat çekecek şekilde kroki ve acil çıkış levhaları yer almalı.

YANGIN MERDİVENİ STATÜYÜ KARŞILAMALI

Yangın yönetmeliğine göre yatak sayısı 20’den fazla ve 2 katı geçen otellerde en az iki yangın merdiveni bulunmalı. Bu merdivenler de yangın merdiveni statüsünde olmalı. En az 120 cm genişliğinde, duman tahliyesine imkan tanıması ve çelik yerine betonarme malzemeden yapılması gerek. Çıkış kapılarının da 1,5 saate kadar yangına dayanıklı malzemeden imal edilmesi gerekiyor.

YANGINA DAYANIKLI MALZEME KULLANIMI

Yapıların inşa ve dekorasyon sürecinde yangına dayanıklı malzeme kullanılmalı. Günümüzde alçıdan mastiğe, yalıtım ve kaplamadan boyaya kadar hemen tüm ürünlerde yangına dayanıklı yapı malzemeleri mevcut. Yangına dayanıklı kapı, kablo, cam, köpük, kumaş ve yataklar da var. Bu malzemeler kullanılırsa yangının ilerlemesi yavaşlayacak, müdahale kolaylaşacak.

SPRİNK SİSTEMİ ŞART

Belli bir süre kullanılan otel bacalarında yağ birikmesi olduğundan bacalar periyodik olarak temizlenmeli. Davlumbazlarda da sprinkler söndürme sistemi kullanılmalı. Mutfakta bir şeyin alev alması ya da davlumbazların patlaması durumunda bu sistem alevi basınçlı su ile baskılayıp sönmesini sağlıyor. Mutfak bölümünün ana bina dışında olması da riski en aza indirme seçenekleri arasında.

İSG KÜLTÜRÜ GELİŞMELİ

Türkiye’de son yıllarda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında birçok yasa çıkmasına rağmen bu kültür gelişmedi. İş sağlığı ve güvenliğinin kağıt üzerinde kalmaması için bu alanda da denetimler artırılmalı. Bir daha böyle bir felaketin yaşanmaması için İSG’de acil durum eylem planı oluşturulup arama kurtarma, söndürme, koruma ve ilkyardım ekipleri belirlenmeli.

SU PÜSKÜRTME SİSTEMİ

Personelin yangın ve afetlere karşı hazır olmasını sağlayacak eğitim ve tatbikatlar düzenli olarak ciddiyetle yapılmalı. Özellikle itfaiye birimi bulunmayan bölgelerde olası bir yangına müdahale süresi uzayabiliyor. Bu süre zarfında da alevler yapıyı tamamen sarıyor. Bu tarz bölgelerde itfaiyenin görevini karşılayacak su püskürtme sistemlerinin olması gerek.







