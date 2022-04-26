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Gündem Budamak için çıktığı palmiye ağacında hayatını kaybetti Cesedi havada asılı kaldı
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Budamak için çıktığı palmiye ağacında hayatını kaybetti: Cesedi havada asılı kaldı

Antalya’da palmiye ağaçlarını budamak için ağaca çıkan yaşlı adam ağacın tepesinde hayatını kaybetti. Talihsiz adamın ağaç tepesinde askıda kalan cesedi olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirildi.

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Haber Merkezi İHA
Budamak için çıktığı palmiye ağacında hayatını kaybetti: Cesedi havada asılı kaldı
Budamak için çıktığı palmiye ağacında hayatını kaybetti.

Olay, Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cengiz Gökçe Parkı yanında bulunan bir evin bahçesindeki palmiye ağacını budamak için çıkan Ercan Özege (56), ağacın tepesinde biranda rahatsızlandı.

AĞACIN TEPESİNDE RAHATSIZLANDI

Durumu fark eden vatandaşlar yardım etmek istedi ancak özel tesisat ile ağaç tepesinde bulunan Özege’ye ulaşamadı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri itfaiye merdiveni ile ulaştığı Özege’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından Özege’nin ağaçtan indirilen cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayda hayatını kaybeden Ercan Özege’nin emekli olduğu, günlük yevmiye alarak otel ve villalarda ağaç budama işleri yaptığı öğrenildi. Özege’nin kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor
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Bursa'daki olay, dün saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, Sarıgül Sokak'ta meydana geldi.
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Yenişehir Havalimanı'na gitmek için Yunuseli Havaalimanı'ndan kalkan tek motorlu uçak, kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra kırıma uğradı. Sokak arasındaki evlerin arasına düşen uçak, alev aldı. Yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi.<br>
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İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına aldı.<br>
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Sağlık ekipleri, uçaktaki Furkan Otkum ile Murat Avşar'ın hayatını kaybettiği belirledi. Otkum ve Avşar'ın cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.<br>
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Uçağın sokak arasına düştüğü anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.<br>
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UÇAK EĞİTİM SIRASINDA DÜŞMÜŞ<br><br>Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında uçağın eğitim sırasında düştüğü belirlendi.
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Otkum'un özel bir havacılık şirketinde pilot olarak çalıştığı ve pilot olmak isteyenlere eğitim verdiği öğrenildi. Murat Avşar'ın ise uçuş eğitimi aldığı belirlendi.<br>
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Savcılık koordinesinde soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, uçağın bağlı olduğu şirket sahibi Yenal Ahmet T., uçakların sivil havacılık uçuş kurallarını denetleyen Fevzi A. ve uçak teknisyeni Mustafa K.'nin ifadelerine başvurdu.<br>
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Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen 3 yetkilinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Ankara'dan yola çıkan kaza kırım ekibi de dün gece olay yerine gelerek, inceleme yaptı. İncelemenin ardından kırıma uğrayan uçağın enkazı, çekici ile bölgeden kaldırıldı.<br>
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HAVA YOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA<br><br>Uçağın bağlı olduğu hava yolu şirketi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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Savcılık koordinesinde soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, uçağın bağlı olduğu şirket sahibi Yenal Ahmet T., uçakların sivil havacılık uçuş kurallarını denetleyen Fevzi A. ve uçak teknisyeni Mustafa K.'nin ifadelerine başvurdu.<br>
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\"25 Nisan 2022 tarihi yerel saatle 15.00 sularında Bursa Yunuseli Havalimanı'ndan Yenişehir Havalimanı'na seyrüsefer düzenlemek amacıyla kalkış yapan TC-UPT tescilli hava aracımız, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü kırıma uğramıştır. Kaza sonrasında ilk önceliğimiz arama ve kurtarma ekipleri ile koordineli bir şekilde hava aracımıza ulaşıp, uçuş ekibimizin sağlık durumları ile alakalı bilgi edinmek olmuştur. Ne yazık ki pilotlarımız Murat Avşar ve Furkan Otkum, meydana gelen elim hadisede vefat etmiştir. Acımız çok büyük. Bu zorlu süreç bizler kadar vefat eden pilotlarımızın yakınları için de zor bir süreçtir. Bu elim kazanın meydana geliş sebeplerinin şeffaflıkla araştırılması konusunda hava aracı, motor, pervane üreticileri, emniyet güçleri, ulaşım emniyeti inceleme komisyonu ve ilgili diğer tüm otoritelerle iletişimimiz, koordinasyonumuz ve inceleme sürecimiz devam etmektedir. Öte yandan vefat eden ekibimizin aileleri ile de temas halinde ve yaralarımızı sarmak için var gücümüzle çalışmaktayız. Bizlere ve vefat eden kanat arkadaşlarımıza, bu zor süreçte vermiş olduğunuz destek için teşekkür ederiz. Meydana gelen bu elim kazada vefat eden uçuş ekibimizin tüm yakınları ve sevenlerinin ve havacılık camiamızın başı sağ olsun.\"
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Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sokak ortasına düşen tek motorlu uçağın bağlı olduğu hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, kazanın meydana geliş şeklinin şeffaf bir şekilde araştırıldığı açıklandı.

İki kişi hayatını kaybetmişti: Bursa'da düşen uçağın enkazı kaldırıldı
FOTOĞRAF 14
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Yenişehir Havaalanı’na inmek üzere saat 15.10 sıralarında Yunuseli Havaalanı’ndan kalkan tek motorlu eğitim uçağı, saat 15.20 sıralarında Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak’ta evlerin arasına düşerek yanmaya başladı.
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Öğretmen pilot Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar, düşme neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti.
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Kazanın ardından Ankara’dan gelen kaza kırım ekibi enkazda inceleme yaptı.
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İncelemelerin ardından uçağın enkazı sokaktan kaldırıldı.
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Kazanın ardından Ankara’dan gelen kaza kırım ekibi enkazda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından uçağın enkazı sokaktan kaldırıldı.
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Kazanın ardından Ankara’dan gelen kaza kırım ekibi enkazda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından uçağın enkazı sokaktan kaldırıldı.
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Bursa’da 2 kişinin öldüğü uçak kazasında kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından enkaz sokaktan kaldırıldı
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Kazanın ardından Ankara’dan gelen kaza kırım ekibi enkazda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından uçağın enkazı sokaktan kaldırıldı.
Title
Kazanın ardından Ankara’dan gelen kaza kırım ekibi enkazda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından uçağın enkazı sokaktan kaldırıldı.
Title
Kazanın ardından Ankara’dan gelen kaza kırım ekibi enkazda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından uçağın enkazı sokaktan kaldırıldı.
Title
Kazanın ardından Ankara’dan gelen kaza kırım ekibi enkazda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından uçağın enkazı sokaktan kaldırıldı.
Title
Kazanın ardından Ankara’dan gelen kaza kırım ekibi enkazda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından uçağın enkazı sokaktan kaldırıldı.
Title
Kazanın ardından Ankara’dan gelen kaza kırım ekibi enkazda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından uçağın enkazı sokaktan kaldırıldı.
Title
Kazanın ardından Ankara’dan gelen kaza kırım ekibi enkazda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından uçağın enkazı sokaktan kaldırıldı.
İki kişi hayatını kaybetmişti: Bursa'da düşen uçağın enkazı kaldırıldı
Bursa'da tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilotun hayatını kaybettiği kazanın ardından Ankara'dan gelen kaza kırım ekibi inceleme yaptı. İncelemenin ardından uçağın enkazı sokaktan kaldırıldı.


27 bine aldı 300 bin TL harcadı

27 bine aldı
300 bin TL harcadı

Aracı gören kornaya basıp el sallıyor.
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