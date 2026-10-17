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Felaket bağıra bağıra geldi

Felaket bağıra bağıra geldi

Muhammed Vefa Yürekli
04:00, 17/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 04:04, 17/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Felaket bağıra bağıra geldi
Ayazağa'da taş ocağı yönünden gelen sel suları önüne gelen her şeyi yıktı geçti.

Ayazağa’da 3 dere yatağının kesiştiği Dereboyu Caddesi afette büyük zarar gördü. Vatandaşlar, İBB ve Sarıyer Belediyesi’ne isyan etti. Dere ıslahı ve mazgal temizliğinin ihmal edildiğini söyleyen afetzedeler, önceden yaptıkları başvuruların karşılıksız kaldığını anlattı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa semtinde evleri, iş yerlerini ve araçları suya gömen felaket, göz göre göre geldi. 300 iş yeri ve 200 aracın hasar gördüğü bölgede apartmanların bodrum katlarındaki onlarca daire sular altında kaldı. Yollardaki asfalt da selin etkisiyle söküldü. Üç dere yatağının kesiştiği bölgede, yapılaşma dere ağızlarına kadar uzanıyor ve binaların altından dere akıyor. Bölgedeki taş ocağının dere yatağına moloz yığıp dere kesitini kapatması, felaketin en önemli etkeni. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Sarıyer Belediyesi’nin ıslah ve mazgal temizliği konusundaki ihmali de afetzedelerin en çok şikayetçi olduğu konuların başında.

TAŞ OCAĞINI İŞARET ETTİLER

Felaketin ardından Ayazağa’da vatandaşlar, sel sularının geldiği taş ocağı istikametini işaret etti. Mahallenin üst tarafında bulunan taş ocağındaki çalışmaların dere akışını etkilediğini savunan mahalle sakinleri, dolgu malzemelerinin suyun önünü kapattığını ifade etti. Bir afetzede, “Çıkardıkları toprağı derenin önüne yığdılar, baraj etkisi yapıp patlatmış herhalde. Sadece su değil, tonlarca toprak ve çamur taşındı” dedi. Bir başka mahalleli de dereye taşınan toprağın akışı engellediğini, suyun yerleşim alanına yöneldiğini söyledi.

BİNALARIN ALTINDAN DERE AKIYOR

Ayazağa’daki yapılaşma da tehlikeyi gözler önüne serdi. Bölgede dere ağızlarına kadar binalar var. Bazı noktalarda dere, binaların altından geçiyor. Sarıyer Belediyesi’nin planlama belgesinde bölgede Ayazağa Deresi, Taşocağı Deresi ve Ayazağa Deresi Yankol-1 olmak üzere 3 dere yatağı sıralanıyor. Mahalle sakinlerinin yaklaşık 30 yıldır kuru olduğunu söylediği dere yatağı da felaketin üzerinden 24 saat geçmesine rağmen gürül gürül akıyor. Binaların dibinden geçen su, ev ve iş yerlerine tekrar su dolmasından korkan vatandaşları tedirgin ediyor.

İBB VE SARIYER BELEDİYESİ’NE İSYAN

Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, İBB ve Sarıyer Belediyesi’ne isyan etti. Dere ıslahı ve mazgal temizliğinin ihmal edildiğini söyleyen afetzedeler, felaketten önce yaptıkları başvuruların karşılıksız kaldığını anlattı. Mahalle sakinlerinden Rıza Ö., “11 saattir suyun tahliye edilmesini bekliyoruz. Belediyeyi aradık, kimse ilgilenmedi. İBB sallıyor, Sarıyer Belediyesi telefonlara hiç bakmıyor. Bizim dairemize su basmasının nedeni, sokağın girişindeki mazgalların tıkalı olması. 20 kez aradık ‘Mazgalları temizleyin’ diye. Bir defa gelen olmadı” dedi. Belediye encümenlerinden kanalı dereye bağlamalarını istediklerini ifade eden Rıza Ö., “Geçiştirdiler. İSKİ’yi defalarca aradık. Başvurular yaptık. Müdahale etmediler. Felaket geliyorum diye bağırıyordu” diye konuştu.

Mazgalları vatandaş temizliyor

  • İBB ve Sarıyer Belediyesi’nin bakım ve temizlik çalışmalarını ihmal etmesine tepki gösteren vatandaşlar, felaketin ardından tıkalı mazgalları kendileri açmaya çalışıyor. Dükkan ve bodrum katları basan su, pompalarla tahliye ediliyor. Ancak suyun gideceği mazgallar da tıkalı. Vatandaşlar bir yandan içerideki suyu boşaltırken, bir yandan da sokaktaki giderleri açıyor.

Selin sebebi kapalı dere kesiti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul’da selden en büyük zararı gören Sarıyer’e bağlı Ayazağa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, “Planlı kentleşme, planlı altyapı bugün için en önemli iş. İklim değişiyor, bununla mücadele etmek bir tercih değil, zorunluluk. Buradaki kapalı dere kesitinden kaynaklı su basmalarının, altyapının yetersiz olması, çarpık kentleşme diyeceğimiz yerleşimin burada mevcudu sebebiyle bu sorunu yaşadık. Tespitleri yapacağız.Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmayacağı bir çözümü ortaya koyacağız. Yarım kalan dere ıslahının devamı çok elzem. Buna ilişkin İBB Başkan Vekilimiz ve Sarıyer Belediye Başkanımızla görüştük, bu sorunun aşılması için yapılması gerekenleri birlikte yapma kararı aldık” dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de kayıplar hakkında bilgi verdi: “Birisi kendisi çıkıp geldi. Kayıp olmadığını belirtti. 4 vatandaşımız hala kayıp, aranıyor. Onlardan haber almaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 9 bin 850 ihbar alınmış, 46 bin kişiyle, ekibimiz sahadayız."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Antalya, Kocaeli ve Sakarya'da selden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 40 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Erdoğan’dan geçmiş olsun

  • Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bakan Kurum ile telefonla görüşerek İstanbul’daki sel felaketine ilişkin bilgi aldı. Erdoğan, görüşmede sel mağduru vatandaşlara seslenerek, “Öncelikle bu sel afetinde mağdur olan tüm kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Çalışıyoruz ve bir an önce de bu afetten inşallah kurtulacağız” ifadelerini kullandı.

Elektrik ve doğalgaz yok

  • Dereboyu Caddesi’ndeki çalışmalar aralıksız sürüyor. Bir yandan ev ve iş yerlerindeki su tahliye edilip iş makineleri caddeyi kaplayan balçığı kaldırırken, diğer yandan da selin sürükleyip üst üste yığdığı araçlar çekiliyor. Selin vurduğu mahallede elektrik ve doğalgaz da yok. Hava karardığında mahalle karanlığa gömülüyor. Evlerinde ısınamayan bölge sakinleri sokaklarda ateş yakıp ısınmaya çalışıyor.

Bize belediye değil ancak devlet yardım eder

  • Dereboyu Caddesi’nde neredeyse su basmayan tek iş yeri yok. Dükkanlar su ve çamurla dolu. Esnaf, balçığın içinden eşyalarını ve kullanılabilecek malzemelerini kurtarmaya çalışıyor. Dükkanını su basan bir börekçi, 1 milyon liralık zararı olduğunu söyledi: “Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kapatıp gideceğim herhalde. Belediye bize yardımcı olamaz. Olsa zaten bu zamana kadar olurdu. Bize ancak devlet yardım eder” dedi.

Hurdalık gibi

  • Taş ocağı yönünden gelen sel, ormanda ne varsa önüne katıp cadde ve sokaklara taşıdı. Boş bir arsada park halindeki araçlar dar bir sokakta üst üste yığıldı. Selin gücü, yola yansıdı. Asfaltın kağıt gibi yırtılıp büküldüğü görüldü. Her taraf sökülen asfalt parçaları ile dolu.

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Başlıklar :istanbulselsağanak
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