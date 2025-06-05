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CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı

CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı

11:235/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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CHP'li Belediyelere yönelik 5. dalga operasyonda yeni bir gelişme daha yaşandı. İçişleri Bakanlığı, Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Ceyhan ve Seyhan belediye başkanlarını görevden uzaklaştırdı.

İçişleri Bakanlığı, aralarında İstanbul ve Adana’nın da bulunduğu bazı ilçelerde görev yapan 5 CHP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırdı.

Hangi başkanlar görevden alındı?
  • Görevden uzaklaştırılan isimler şöyle:
  • Avcılar Belediye Başkanı: Utku Caner Çaykara
  • Büyükçekmece Belediye Başkanı: Hasan Akgün
  • Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı: Hakan Bahçetepe
  • Ceyhan Belediye Başkanı: Kadir Aydar
  • Seyhan Belediye Başkanı: Oya Tekin

Ayrıntılar geliyor

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