CHP'li belediyeden yerel gazeteye sansür ötesi yaptırım: Binasını mühürlediler

"Burcu Köksal ve taraftarları geçmişte eğer ki Afyonkarahisar’da kentsel dönüşüme engel olmasalar, bugün tüm mahallimiz ile birlikte biz de yeni binalarımızda güven içerisinde oturuyor olacaktık. Ayriyeten 2012 yılından itibaren faal olarak kullandığımız binamızda biz bir değişiklik yapmadığımız gibi, herhangi bir değişiklik yapıldığından haberdar değildik. Haberdar olsa idik, 2012’den bu zaman geçen sürede çıkan onca imar affından yararlanmak için başvurmuş olurduk."