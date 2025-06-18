CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi Kocatepe Gazetesi'ni mühürledi.
CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi, Kocatepe Gazetesi’nin faaliyet gösterdiği binayı 'İmar Kanunu’na aykırılık' gerekçesiyle mühürledi. Kararın ardından gözler, son dönemde Belediye Başkanı Burcu Köksal ve eşine yönelik eleştirel yayınlarıyla dikkat çeken gazeteye çevrildi. Gazete yönetimi özellikle 'içkili mekan ruhsatlarına' yönelik belediyeyi eleştiren haberlerin ardından gelen bu adımı 'eleştirel haberciliğe karşı bir gözdağı' olarak nitelendirdi.
Afyonkarahisar’da 60 yılı aşkın süredir yayın yapan
Kocatepe Gazetesi
'nin binası, CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi. Belediye tarafından yapılan tebligatta, binada
"3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddelerine aykırılık"
bulunduğu ve bu gerekçeyle binanın girişinin mühürlendiği ifade edildi.
Gazete sahibi
Sezer Küçükkurt
ise kararın 'siyasi' olduğunu savundu. 1990 yılında inşa edilen ve 2012’den bu yana gazete merkezi olarak kullanılan binada herhangi bir tadilat yapılmadığını belirten Küçükkurt,
"2012 yılından itibaren faal olarak kullandığımız binamızda biz bir değişiklik yapmadığımız gibi, herhangi bir değişiklik yapıldığından haberdar değildik. Haberdar olsa idik, 2012’den bu zaman geçen sürede çıkan onca imar affından yararlanmak için başvurmuş olurduk."
açıklamasında bulundu.
CHP'li belediyeden yerel gazeteye sansür ötesi yaptırım: Binasını mühürlediler
Gündem / Politika
18 Haziran, Çarşamba
Manidar zamanlama: Yapılan haberler mi hedefte?
Manidar zamanlama: Yapılan haberler mi hedefte?
Kocatepe Gazetesi’nin son dönemde Belediye Başkanı
Burcu Köksal
ve eşi
Yasin Köksal
’a yönelik eleştirel haberlere yer vermesi dikkat çekmişti. Özellikle Afyon’daki içkili mekan ruhsatlarına ilişkin yayınlar sonrası gazete ile belediye yönetimi arasında gerilim patlak vermişti.
- Kocatepe Gazetesi’nin daha önce gündeme taşıdığı haberlerde kentteki bir işletmenin içkili mekan ruhsatıydı. Gazetede yer alan haberde, ruhsatın hukuki zemini tartışmalı bulunmuş ve kamuoyundan gelen tepkilerin ardından yapılan incelemeler sonucunda ruhsatın iptal edildiği aktarılmıştı. Bu gelişme, belediyeye yönelik eleştirilerin artmasına neden olmuştu.
Gazete yönetimi, yaşanan son adımı 'eleştirel haberciliğe karşı bir gözdağı' olarak değerlendirerek
"Yapılan bu uygulama Kocatepe Gazetesi tarafından sürdürülen başta 'içkili mekan ruhsatının iptali' olmak üzere Köksal çiftinin yanlış ve uygunsuz uygulamaların dile getirilmesinden kaynaklanmaktadır."
iddiasında bulundu.
Kentsel dönüşüm tartışmaları
Kentsel dönüşüm tartışmaları
Mühürlenen bina, geçmişte kentsel dönüşüm bölgesi olarak planlanan bir alanda yer alıyor. Gazete yönetimi, geçmişte bu projelerin bazı çevrelerce engellendiğini hatırlatarak,
"Burcu Köksal ve taraftarları geçmişte eğer ki Afyonkarahisar’da kentsel dönüşüme engel olmasalar, bugün tüm mahallimiz ile birlikte biz de yeni binalarımızda güven içerisinde oturuyor olacaktık. Ayriyeten 2012 yılından itibaren faal olarak kullandığımız binamızda biz bir değişiklik yapmadığımız gibi, herhangi bir değişiklik yapıldığından haberdar değildik. Haberdar olsa idik, 2012’den bu zaman geçen sürede çıkan onca imar affından yararlanmak için başvurmuş olurduk."
açıklamasını yaptı.
"Asıl zihniyetleri ortaya çıktı"
"Asıl zihniyetleri ortaya çıktı"
Kocatepe Gazetesi, yaşananların basın özgürlüğüne yönelik bir baskı olarak görülmesi gerektiğini savunurken
"Basın özgürlüğü, demokrasi, hak-hukuk-adalet gibi kavramları ağızlarında sakız edenlerin bugün imza attıkları icraat asıl zihniyetlerinin ve gizlemeye çalıştıkları tüm niyetlerin göstergesi olarak ortaya çıkmıştır."
diyerek hukuki mücadelenin süreceğini belirtti.
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