CHP’li Beykoz Belediye Başkanı'na tutuklama talebi

CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “İhaleye fesat”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye getirilen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş dahil 18’i tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Diğer 4 zanlı hakkında da adli kontrol talep edildi. Savcılığın sevk yazısında, aynı firmalara dönüşümlü olarak ihale verildiği, belediye başkanının sorumlu olduğu vurgulandı. Köseler savcılık ifadesinde suçlamaları reddetti. Köseler, “Beykoz Belediyesi’ndeki ihalelere katılan firma temsilcileriyle hiçbir şekilde odamda ya da bir başka mahalde görüşmem, fiyat alışverişim, yönlendirmem, talimat vermem olmadı. İhale şartname sürecine dahlim yoktur” dedi. Köseler'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı, 5 kişi serbest bırakıldı.