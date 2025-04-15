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CHP'li Mahmut Tanal 'başıboş köpek' dediği için linç edildi: Köpek fotoğrafı paylaşıp özür diledi

CHP'li Mahmut Tanal 'başıboş köpek' dediği için linç edildi: Köpek fotoğrafı paylaşıp özür diledi

22:3215/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Mahmut Tanal, gelen tepkiler sonrası ölen üniversite öğrencisi için yaptığı paylaşım nedeniyle özür diledi.
Mahmut Tanal, gelen tepkiler sonrası ölen üniversite öğrencisi için yaptığı paylaşım nedeniyle özür diledi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi için yaptığı paylaşıma, sözde hayvanseverlerden gelen tepkiler sonrası özür dilemek zorunda kaldı.

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi Sevda Özkaya, önceki gün akşam saatlerinde Gülveren Mahallesi yakınlarında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı.

Köpeklerden kaçan Özkaya, Şanlıurfa-Mardin kara yolunda K.A. yönetimindeki 06 BR 6210 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

CHP'li Tanal 'başıboş köpek' dediği için linç edildi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sahipsiz sokak köpeklerine 'başıboş sokak köpeği' dediği için gelen tepkilerin ardından hayvan hakları savunucularından özür diledi.

Bir köpekle olan fotoğrafını paylaşan Tanal,
"Öncelikle kullandığım “başıboş” ifadesi sebebiyle kalbini kırdığım, incittiğim tüm hayvan hakları savunucularından içtenlikle özür diliyorum. Bu kelimenin yarattığı etki niyetimin çok ötesindedir."
ifadelerini kullandı.


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