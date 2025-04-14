Köpeklerden kaçarken can verdi: Bu şehirler sahipsiz mi?

Başıboş köpeklerin sebep olduğu ölümlere bir yenisi eklendi. Önceki gün akşam Şanlıurfa-Mardin Karayolu üzerindeki Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi’nin önünde otobüsten inen 3 kız arkadaş, kaldıkları yurda gitmek isterken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Can havliyle yola atlayan kızlardan Sevda Özkaya’ya (27), Kemal A.’nın kullandığı otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan genç kızın annesi Emine Özkaya, "Ciğerim yandı. Sahipsiz köpekler konusunda bu bir iki değil ki. Sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istiyorum. Bu şehirler sahipsiz mi?" dedi. Baba Cemil Özkaya da, sahipsiz köpeklerin toplatılması gerektiğini söyledi.