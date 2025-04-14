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Tunahan zenginleşir belediye fakirleşir!

Tunahan zenginleşir belediye fakirleşir!

Saliha Engin
04:0014/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Sahipsiz köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Tunahan Yılmaz ve ailesi
Sahipsiz köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Tunahan Yılmaz ve ailesi

2 yıl önce başıboş köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Tunahan Yılmaz’ın ailesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı. Belediye tazminata, “Bu para Tunahan’ı zenginleştirir, belediyeyi fakirleştirir” diye itiraz etti. 15 büyük ameliyat geçiren Tunahan’ın tedavisi 10 yıl sürecek.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 7 Aralık 2023'te başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Tunahan Yılmaz (12) davası akılalmaz bir savunma gündeme oturdu. Aile, yaşanan vahşetin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) 10 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtı. Davaya ilişkin belediyenin hazırlayıp dosyaya sunduğu dilekçe ise pes dedirtti. ABB, yaptığı savunmada 10 milyon TL’nin çocuğu zenginleştireceğini, ABB’yi fakirleşeceğini ifade etti.


15 AMELİYAT GEÇİRDİ

Dilekçeye tepki gösteren Tunahan'ın avukatı Aslıhan Ergün Ercan, “Saldırıdan sonra kafa derisi kopan Tunahan şu ana kadar 15 ameliyat geçirdi. Tedavisi en az 10 yıl sürecek. Eğitimine devam edemiyor, artık dışarıya bile çıkamıyor. Yalnızca fiziksel değil, ruhsal açıdan da büyük travma yaşıyor. Bu çocuğun yaşadığı tarifsiz yıkıma biçilen değer 10 milyon bile değil! ABB’ye göre çocuğun bedeli yok” ifadelerini kullandı.


SAVAŞTIĞIMIZ ŞEY BU ZİHNİYET!

Daha önce 69 milyon TL'lik konser ödemesiyle gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösteren Ercan, ABB’nin son 5 yıllık konser, eğlence vs için harcamalarının ve yine sokak hayvanları adı altında yapılan harcamaların bildirilmesini talep etti. Ercan, “Tazminat miktarının kurumu fakirleştireceğine Tunahan’ı zenginleştireceğini savundular. Açıkça değmez, boşa giden harcama diyorlar. Bunu savunabiliyorlar. Bu zihniyet asıl savaştığımız şey” diye konuştu.


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