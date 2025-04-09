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Sahipsiz köpek saldırısı: 10 yaşındaki Ahmet yaralandı

Sahipsiz köpek saldırısı: 10 yaşındaki Ahmet yaralandı

15:119/04/2025, Çarşamba
DHA
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Diyarbakır'da köpeğin saldırısına uğrayan Ahmet P. (10), yaralandı.
Diyarbakır'da köpeğin saldırısına uğrayan Ahmet P. (10), yaralandı.

Diyarbakır'da köpeğin saldırısına uğrayan Ahmet P. (10), yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Lice ilçesi Daralan Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde Ahmet P.'ye, köpek saldırdı. Sahibi, köpeğe müdahale ederek uzaklaştırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ahmet P. ilk müdahalesinin ardından Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kol ve bacaklarından yaralanan Ahmet P., tedavisinin ardından taburcu edildi. Ailesinin ise köpeğin sahibinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.




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