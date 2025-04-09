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Tasmasından tuttuğu köpeğini sokak köpeklerine saldırttı: Vatandaşlar tepki gösterdi

Tasmasından tuttuğu köpeğini sokak köpeklerine saldırttı: Vatandaşlar tepki gösterdi

08:599/04/2025, Çarşamba
IHA
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Köpeklerin ilk önce bir süre havladığı, sonrasında ise kavga ettikleri anlar böyle kaydedildi.
Köpeklerin ilk önce bir süre havladığı, sonrasında ise kavga ettikleri anlar böyle kaydedildi.

Samsun'un Terme ilçesinde bir şahsın, tasmasından tuttuğu köpeğini, mahallede bulunan sokak köpeklerinin üzerine salarak kavga ettirdiği anlar görüntülendi.

Samsun Terme'nin Elmalık Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bölgede sokak köpeklerinin bir hayli fazla olduğunu, kimi zaman rahatsızlık verecek düzeyde olduğunu belirtti. Vatandaşlar, bir şahsın tasmasını tutarak sokağa getirdiği ve ağzında ağızlık olmayan köpeğini, diğer sokak köpeklerinin üzerine saldırttığını, köpeklerin kavga ettirildiğini kaydetti. Köpeği ile gelen vatandaşın belirli aralıklarla bu olayı gerçekleştirdiğini iddia eden vatandaşlar, mahalleliler olarak olaya tepki gösterdiklerini aktardılar.


VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Olaya tepki gösteren vatandaşlar, "Buradaki sokak köpekleri kimi zaman bir hayli fazla olabiliyor. Bir vatandaş ağzı kapalı olması gereken bir köpeği buraya getiriyor, tasmasından tutuyor ve bilerek köpeklerin üzerine saldırtıyor. Duruma tepki gösterdik, sokak köpeklerini şikayette bulunduk ama henüz bir çözüm bulamadık" dediler. Öte yandan cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde bir şahsın tasmasından tuttuğu köpeğini diğer sokak köpeklerinin üzerine saldığını ve köpeklerin ilk önce bir süre havladığı, sonrasında ise kavga ettikleri anlar yer aldı.





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