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Yakalanan köpek balığını kanser hastalarına dağıttı

Yakalanan köpek balığını kanser hastalarına dağıttı

10:068/04/2025, Salı
IHA
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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde Akdeniz açıklarında balıkçılar tarafından yakalanan 4.5 metre uzunluğundaki köpek balığı kanser hastalarına dağıtıldı.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde Akdeniz açıklarında balıkçılar tarafından yakalanan 4.5 metre uzunluğundaki köpek balığı kanser hastalarına dağıtıldı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde Akdeniz açıklarında balıkçılar tarafından yakalanan 4.5 metre uzunluğundaki köpek balığı kanser hastalarına dağıtıldı.

Balıkçı Şahin Gökalp arkadaşlarıyla birlikte Yumurtalık ve Karataş'ta Akdeniz'e balık avlamak için açıldı. Gökalp'in ağlarına bir süre sonra 4.5 metre uzunluğunda 400 kilo ağırlığında köpek balığı takıldı. Nadir yakalanan köpek balığını gören balıkçılar sevinip ağı güçlükle çekerek köpek balığını gemiye çıkardı. Gökalp daha sonra da köpek balığını Adana'daki balıkçı dükkanına getirip sergilemeye başladı. Vatandaşlar köpek balığına yoğun ilgi gösterdi.

Gökalp, köpek balığının kanser hastalarına iyi geldiğini öğrenince onlara ücretsiz dağıttığını belirterek, "Köpek balığı her sezon bu mevsimlerde 4 ya da 5 gün çıkıyor. Profesörlerin dediği gibi kansere yakalanmayan tek canlı. O yüzden biz de kanser hastası olan tüm müşterilerimize ücretsiz olarak dağıttık. Bundan 8 yıl önce de 6.5 metre uzunluğunda yakalamıştık. Onu da vatandaşlara dağıtmıştık. Yakalaması zor ancak çıkarması da bir o kadar zahmetli oldu. Balık 400 kilogram civarındaydı ve vatandaşlar tarafından çok ilgi gördü" dedi.



#Kanser Hastası
#Köpekbalığı
#Balıkçılık

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