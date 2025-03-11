Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
CHP'li Özgür Çelik'e 'Polise mukavemet' soruşturması: İfade vermek için adliyeye geldi

CHP'li Özgür Çelik'e 'Polise mukavemet' soruşturması: İfade vermek için adliyeye geldi

12:2711/03/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Özgür Çelik 'Polise mukavemet' soruşturması kapsamında ifade için adliyeye geldi
Özgür Çelik 'Polise mukavemet' soruşturması kapsamında ifade için adliyeye geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Ocak'taki ifade sürecinde adliye önünde polise mukavemet eden kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ocak'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye geldiği sırada adliye önünde polise mukavemet eden bazı kişiler hakkında soruşturma başlattı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 'Polise mukavemet' soruşturma kapsamında ifadeye çağırılmıştı.

Çelik Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na ifade vermeye geldi. Çelik ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.


#CHP
#Özgür Çelik
#ifade

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak, şartları neler?