CHP'li Özgür Çelik'e 'Polise mukavemet' soruşturması: İfade vermek için adliyeye geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Ocak'taki ifade sürecinde adliye önünde polise mukavemet eden kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ocak'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye geldiği sırada adliye önünde polise mukavemet eden bazı kişiler hakkında soruşturma başlattı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 'Polise mukavemet' soruşturma kapsamında ifadeye çağırılmıştı.
Çelik Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na ifade vermeye geldi. Çelik ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.