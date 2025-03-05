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İmamoğlu 'sahte diploma' soruşturmasında ifade verdi

İmamoğlu 'sahte diploma' soruşturmasında ifade verdi

09:275/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
DHA
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İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi.
İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, savcılığa verdiği ifadenin ardından adliyeden ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

26 Şubat'ta ifade vermesi için savcılığa çağırılan İmamoğlu, kamu görevi nedeniyle ifadeye gelemeyeceğini belirterek mazeret dilekçesi sunmuştu. Savcılığın ifade vermesi için 5 Mart'a kadar süre vermesi üzerine İBB Başkanı İmamoğlu bugün İstanbul Adalet sarayına geldi.

İfadenin ardından adliyeden ayrıldı

İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa verdiği ifadenin ardından adliyeden ayrıldı.


#Ekrem İmamoğlu
#İstanbul
#Sahte diploma

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