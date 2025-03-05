İmamoğlu 'sahte diploma' soruşturmasında ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

26 Şubat'ta ifade vermesi için savcılığa çağırılan İmamoğlu, kamu görevi nedeniyle ifadeye gelemeyeceğini belirterek mazeret dilekçesi sunmuştu. Savcılığın ifade vermesi için 5 Mart'a kadar süre vermesi üzerine İBB Başkanı İmamoğlu bugün İstanbul Adalet sarayına geldi.