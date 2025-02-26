'Sahte diploma' soruşturması genişliyor: Savcılık İstanbul Üniversitesi'ne İmamoğlu ile ilgili yazı gönderdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Üniversitesi’nden resmi belge talep etti.
- Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden usulsüz ve şaibeli şekilde İstanbul Üniversitesi'ne geçtiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir adım daha attı.
Savcılık üniversiteden belge istedi
Konuya ilişkin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) raporundan sonra savcılık, üniversiteye bir yazı gönderdi.
Savcılık, soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun öğrenim yıllarında tüm detaylara ilişkin gerekli belgeleri talep etti.
YÖK raporu ortaya çıktı
İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında YÖK tarafında hazırlanan raporda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği belirtilmişti.
"Tanınırlık ve denklik bakımından uygun değil"
Raporda şu ifadelere yer verilmişti: