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'Sahte diploma' soruşturması genişliyor: Savcılık İstanbul Üniversitesi'ne İmamoğlu ile ilgili yazı gönderdi

'Sahte diploma' soruşturması genişliyor: Savcılık İstanbul Üniversitesi'ne İmamoğlu ile ilgili yazı gönderdi

11:3826/02/2025, Çarşamba
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Savcılık, İmamoğlu’nun öğrenim yıllarına ait belgeleri talep etti.
Savcılık, İmamoğlu’nun öğrenim yıllarına ait belgeleri talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Üniversitesi’nden resmi belge talep etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu
hakkındaki 'sahte diploma' soruşturması devam ediyor.

  • Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden usulsüz ve şaibeli şekilde İstanbul Üniversitesi'ne geçtiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir adım daha attı.


Savcılık üniversiteden belge istedi


Konuya ilişkin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) raporundan sonra savcılık, üniversiteye bir yazı gönderdi.


Savcılık, soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun öğrenim yıllarında tüm detaylara ilişkin gerekli belgeleri talep etti.


YÖK raporu ortaya çıktı


İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında YÖK tarafında hazırlanan raporda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği belirtilmişti.


"Tanınırlık ve denklik bakımından uygun değil"


Raporda şu ifadelere yer verilmişti:


"Yüksek Öğretim Kurumları arasında önlisans ve lisans düzeyinde yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmeliğin 5'inci maddesinde yer alan şartları taşıdığı ancak bununla birlikte ilgilinin yatay geçiş yaptığı 1990 yılında University College of Northem Cyprus'ın YÖK tarafından tanınan üniversitelerden biri olmadığı, ilgili üniversitenin tanınırlığının ancak 1993 yılında Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından karara bağlandığı, ilgilinin yatay geçiş yaptığı 1990 yılında UCNC'nin yatay geçiş yapılabilecek üniversiteler arasında olmadığı anlaşılmıştır."

#Ekrem İmamoğlu
#İstanbul
#savcılık

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