Avukatlar üniversiteyi suçladı: İmamoğlu’nun meselesi değil!

Avukat Pehlivan, İmamoğlu’nun not ortalamasının da 59 değil 62,5 olduğunu savunarak şöyle devam etti: “12 Eyül 1990’da İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu toplanıyor ve aralarında Sayın İmamoğlu’nun da bulunduğu yatay geçişler onaylanıyor ve resmiyet kazanıyor. Komisyonun önerisi üzerine kabulü 51 kişi için yönetim kurulu veriyor. İmamoğlu 2 Ekim 1990’da İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümüne kayıt oluyor. YÖK, hazırladığı raporda İmamoğlu aleyhine hangi veriyi ortaya koyuyor? 18 Kasım 1991 tarihli YÖK yönetim kurulu kararına göre Girne Amerikan Üniversitesi YÖK tarafından tanınıyor ama Girne’deki kampüs tanınmıyor. İşin bam teli burası.”

Açıklamaların ardından Sözüer ve Pehlivan, gazetecilerin sorularına cevap verdi. “İstanbul Üniversitesi’nde yatay geçiş başvurularının 14 Eylül 1990’da son bulduğu, fakülte yönetim kurulunun da 12 Eylül 1990’da başvuru süresi bitmeden yatay geçiş başvurularını değerlendirdiği” iddiasının sorulması üzerine Sözüer, şunları söyledi: “Bu soru, Ekrem İmamoğlu’nun işlemiyle ilgili değil, üniversitenin işlemiyle ilgili. Bizi burada ilgilendiren konu ‘hukuka aykırı fiili, eylemi oldu’ diye düşünüyoruz ama ne rapor böyle bir şey ne de belgeler böyle bir şey söylüyor. Şimdi üniversitede tarihle ilgili bazı şeyler söyleniyor ama biz üniversitedeki bütün süreçlere hakim olamadığımız gibi gerçekten üniversitede bütün belgeler bu raporda vardır, yoktur onu bilemediğimiz gibi o Ekrem İmamoğlu’nun vereceği bir cevap da değil, tamamen başka konu. Hiçbir bilgimiz yok o konuda. Bu İmamoğlu’nun meselesi değil. Başvuran öğrencilerin denklik veya tanınırlık durumunu ya da özel üniversiteden devlet üniversitesine geçiş hakkının olup olmadığını araştırma yükümlülüğü yoktur.”