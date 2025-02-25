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İmamoğlu'nun avukatı İBB'nin sitesindeki özgeçmişte yer alan bilgiyi yalanladı

İmamoğlu'nun avukatı İBB'nin sitesindeki özgeçmişte yer alan bilgiyi yalanladı

14:2525/02/2025, Salı
G: 25/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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İmamoğlu'nun avukatları diploma iddialarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.
İmamoğlu'nun avukatları diploma iddialarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Hakkında sahte diploma iddiasıyla soruşturma açılan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının savunması, kamuoyunda tatmin edici bulunmadı. Öte yandan, İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, İBB’nin resmi sitesinde yer alan eğitim bilgilerini de yalanladı.

Türkiye’nin gündeminde, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu’
na yönelik sahte diploma iddiaları yer alıyor.

Bugün İBB’nin Saraçhane’deki binasında, İmamoğlu’nun avukatları Adem Sözüer ve Mehmet Pehlivan basın mensuplarının karşısına çıkarak konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avukatlar, İmamoğlu’nun üniversite diplomasının geçerliliğini savunurken, sundukları belgeler ve yaptıkları açıklamalar kamuoyunda tam anlamıyla ikna edici bulunmadı.



Net cevap vermekten kaçındılar


Basın toplantısı boyunca avukatlar ellerine verilen kağıtlardan okuma gerçekleştirirken, basın mensuplarının sordukları diploma sorularına da sürekli laf dolandırarak net cevap vermekten kaçındı.


İBB sitesindeki bilgileri yalanladılar


Öyle ki avukatlardan Mehmet Pehlivan, İBB'nin sitesindeki İmamoğlu'nun özgeçmişinde yer alan eğitim bilgilerini de yalanlamış oldu. Pehlivan İBB Başkanı'nın mühendislikten işletmeye geçmediğini savundu.


Pehlivan açıklamasında, şu ifadeleri kullandı;

  • İkinci bir istismar konusu da İmamoğlu'nun mühendislik fakültesinden işletme fakültesine geçtiği yönündeydi. Ama resmi belgelerde de gördüğünüz gibi Sayın İmamoğlu, Girne'de İngilizce işletme okuyordu. Yani mühendislikten işletmeye geçtiği iddiası da doğru değil.

İBB'nin sitesindeki özgeçmişte yer alan bilgi ise şöyle;




#Ekrem İmamoğlu
#İBB
#Diploma

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