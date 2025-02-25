İmamoğlu'nun avukatı İBB'nin sitesindeki özgeçmişte yer alan bilgiyi yalanladı

İkinci bir istismar konusu da İmamoğlu'nun mühendislik fakültesinden işletme fakültesine geçtiği yönündeydi. Ama resmi belgelerde de gördüğünüz gibi Sayın İmamoğlu, Girne'de İngilizce işletme okuyordu. Yani mühendislikten işletmeye geçtiği iddiası da doğru değil.