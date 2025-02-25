İmamoğlu'nun avukatı İBB'nin sitesindeki özgeçmişte yer alan bilgiyi yalanladı

Hakkında sahte diploma iddiasıyla soruşturma açılan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının savunması, kamuoyunda tatmin edici bulunmadı. Öte yandan, İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, İBB’nin resmi sitesinde yer alan eğitim bilgilerini de yalanladı.
Avukatlar, İmamoğlu’nun üniversite diplomasının geçerliliğini savunurken, sundukları belgeler ve yaptıkları açıklamalar kamuoyunda tam anlamıyla ikna edici bulunmadı.
Net cevap vermekten kaçındılar
Basın toplantısı boyunca avukatlar ellerine verilen kağıtlardan okuma gerçekleştirirken, basın mensuplarının sordukları diploma sorularına da sürekli laf dolandırarak net cevap vermekten kaçındı.
İBB sitesindeki bilgileri yalanladılar
Öyle ki avukatlardan Mehmet Pehlivan, İBB'nin sitesindeki İmamoğlu'nun özgeçmişinde yer alan eğitim bilgilerini de yalanlamış oldu. Pehlivan İBB Başkanı'nın mühendislikten işletmeye geçmediğini savundu.
- İkinci bir istismar konusu da İmamoğlu'nun mühendislik fakültesinden işletme fakültesine geçtiği yönündeydi. Ama resmi belgelerde de gördüğünüz gibi Sayın İmamoğlu, Girne'de İngilizce işletme okuyordu. Yani mühendislikten işletmeye geçtiği iddiası da doğru değil.