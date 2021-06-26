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İSTANBUL

CHP'li Tanrıkulu izinsiz gösteri yapan LGBT'lilere müdahale eden polisleri tehdit etti: Uyarıyorum kimse size sahip çıkmaz

LGBT’lilerin sapkınlıklarını meşrulaştırma çalışması son sürat devam ediyor. İstanbul'da İstiklal Caddesi çevresinde toplanan gruba, İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda polis ekipleri müdahale etti. Söz konusu gelişmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, polisleri hedef alarak, "Bugünler geçtikten sonra kimse size sahip çıkmaz, soruşturmalar ve davalar açılır." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Sezgin Tanrıkulu izinsiz gösteri yapan LGBTlilere müdahale eden polisleri tehdit etti: Uyarıyorum kimse size sahip çıkmaz
Sezgin Tanrıkulu (Fotoğraf: Arşiv)

Toplumsal cinsiyet kavramını yerle bir etmeyi amaçlayan, erkek ve kadın arasındaki biyolojik farklılıkları yok sayarak, sapkın ilişkileri meşrulaştıran ve cinsiyetsiz bir toplum hedefleyen LGBT savunucuları, İstanbul'da gösteri yürüyüşü düzenlemek istedi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde toplanarak slogan atanlara, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda polis ekipleri müdahale etti.

CHP'li Tanrıkulu LGBT'lilere müdahale eden polisleri hedef aldı

CHP İstanbul vekili Sezgin Tanrıkulu ise LGBT'lilere müdahale eden polisleri hedef aldı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Tanrıkulu, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İstanbul Valiliği tarafından alınan kararı hiçe sayarak, toplantı ve gösteri yürüyüşünün anayasal bir hak olduğunu savundu.

Kolluk kuvvetlerine 'uyarıda' bulunduğunu ifade eden CHP'li vekil, "Bugünler geçtikten sonra kimse size sahip çıkmaz, soruşturmalar ve davalar açılır. Bu nedenle yürüyüşlere engel olmayın ve düzen içerisinde yapılmasını sağlayın" dedi.

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