CHP'nin kadrolu vekilleri: Yedi dönemdir koltuğunu bırakmayan isimler var

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı canlı yayında CHP ve Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun demokrasi mücadelesinde geri geri ilerlediğini belirten Saymaz toplumun değişim beklentisi sonrası sadece MYK'nın yenilendiğine vurgu yaparak, "Kim tanıyor ki MYK'yı? Yani kim baştan sona sayabilir ki?" dedi. Değişim beklentisiyle oluşturulan MYK'da Faik Öztrak ve Bülent Kuşoğlu'nun yer almasına da tepki gösteren Saymaz, "Öztrak Taş Devri'nden beri, Kuşoğlu Cilalı Taş Devri'nden itibaren CHP'de yönetici. Değiştirecekseniz onları değiştirin." diye konuştu. CHP'nin başarı hikayesi yazmaya çalıştığını ancak bunun muhalefetin ortak aday çıkarmasından kaynaklandığının altını çizen Saymaz, "CHP'nin oyu yüzde 25, ortak tek aday yüzde 48. Bugüne kadar Erdoğan 2014'te, 2018'de 2023'ye aynı oyu aldı, yüzde 52 hiç gerilememiş. Hangi başarıdan bahsediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.