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CHP'nin kadrolu vekilleri: Yedi dönemdir koltuğunu bırakmayan isimler var

Son seçimden de hezimetle ayrılan CHP'nin tabanında büyük bir değişim beklentisi oluştu. Özellikle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi beklenirken, milletvekili listesinde yıllardır yer alan isimler de rahatsızlığa neden oldu. Listedeki iki isim yedi dönemdir, üç isim altı dönemdir, yedi isim beş dönemdir ve 14 isim de dört dönemdir milletvekilliği yapıyor. AK Parti'de ise üç dönem kuralı istisnasız uygulanarak kadroda yaklaşık yüzde 65 oranında değişikliğe gidildi.

Elif Karahan
10:24 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP'de Erdoğan Toprak ve Engin Altay yedi, Faik Öztrak, İlhan Kesici ve Yaşar Tüzün ise altı dönemdir milletvekili.

CHP'de Erdoğan Toprak ve Engin Altay yedi, Faik Öztrak, İlhan Kesici ve Yaşar Tüzün ise altı dönemdir milletvekili.

Genel seçimlerde beş parti ile ittifak yapan CHP, buna rağmen milletvekili sayısını düşürdü. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de hezimete uğrayan CHP'nin tabanında büyük bir rahatsızlık oluştu. CHP seçmeni, yıllardır koltuğunu bırakmayan ve yine bırakmayacağını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

İki isim yedi dönemdir milletvekili

Kılıçdaroğlu değişim beklentisini bu şekilde savuşturmak istese de milletvekili listesinde yıllardır yer alan bazı isimler de parti seçmeninin değişim beklentisinin göz ardı edildiğini gözler önüne serdi. Listedeki iki isim yedi dönemdir, üç isim altı dönemdir, yedi isim beş dönemdir ve 14 isim de dört dönemdir milletvekilliği yapıyor.

  • CHP İstanbul Milletvekilleri Erdoğan Toprak ve Engin Altay yedi dönemdir görevde.

  • Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de altı dönemdir milletvekilliği yapıyor.

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise beş dönemdir Meclis'te görev yapıyor.


CHP'de dört dönemdir görevde olan milletvekilleri ise şöyle:

Ankara Milletvekili Murat Emir

İzmir Milletvekili Tuncay Özkan

Sinop Milletvekili Barış Karadeniz

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal

İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi

Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız

İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu

İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal

Ordu Milletvekili Seyit Torun

İstanbul Milletvekili Zeynel Emre

Bursa Milletvekili Nur Hayat Altaca

Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer

Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu

AK Parti'de üç dönem kuralı istisnasız uygulandı

AK Parti'de ise parti tüzüğünde yer alan 'üç dönem üst üste milletvekili olan yeniden aday olamaz koşulu' nedeniyle milletvekili kadrosunun yaklaşık yüzde 65'i değişti. 285 mevcut milletvekillerinden sadece 104’ü yeniden aday gösterilirken, 181 kişi liste dışı kaldı, 3 dönem kuralı ise istisnasız uygulandı.


İsmail Saymaz'dan CHP ve Kılıçdaroğlu'na 'Taş Devri' eleştirisi: Hangi başarıdan bahsediyorsunuz?
İsmail Saymaz'dan CHP ve Kılıçdaroğlu'na 'Taş Devri' eleştirisi: Hangi başarıdan bahsediyorsunuz?

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı canlı yayında CHP ve Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun demokrasi mücadelesinde geri geri ilerlediğini belirten Saymaz toplumun değişim beklentisi sonrası sadece MYK'nın yenilendiğine vurgu yaparak, "Kim tanıyor ki MYK'yı? Yani kim baştan sona sayabilir ki?" dedi. Değişim beklentisiyle oluşturulan MYK'da Faik Öztrak ve Bülent Kuşoğlu'nun yer almasına da tepki gösteren Saymaz, "Öztrak Taş Devri'nden beri, Kuşoğlu Cilalı Taş Devri'nden itibaren CHP'de yönetici. Değiştirecekseniz onları değiştirin." diye konuştu. CHP'nin başarı hikayesi yazmaya çalıştığını ancak bunun muhalefetin ortak aday çıkarmasından kaynaklandığının altını çizen Saymaz, "CHP'nin oyu yüzde 25, ortak tek aday yüzde 48. Bugüne kadar Erdoğan 2014'te, 2018'de 2023'ye aynı oyu aldı, yüzde 52 hiç gerilememiş. Hangi başarıdan bahsediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

#CHP
#Milletvekili
#Kemal Kılıçdaroğlu
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