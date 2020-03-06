Cumhur ittifakı kararlı, CHP'li Özkoç'un önce dokunulmazlığı kalkacak sonra vekilliği düşecek

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği hakaret dolu ifadeler politika arenasında deprem etkisi yaptı.

GÜNDEM Böyle alçaklık görülmedi: CHP'li Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret

Cumhur ittifakının tepkisini toplayan Özkoç sert bir şekilde kınanırken, gerginlik TBMM'ye taşındı.

TBMM'de kavga çıktı

Tansiyonun yükseldiği Genel Kurul'da sözlü atışmalar fiziki müdahaleye dönüştü, çıkan kavgada Özkoç'un kafasında ve yüzünde şişlikler oluştu.

Fezleke dosyası Meclis'te

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan hakkında soruşturma başlatılan CHP'li grup başkanvekilinin fezleke dosyası TBMM Başkanlığı'na gönderildi.

GÜNDEM Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den CHP'li Öckoç'a fezleke açıklaması: Derhal Meclise göndereceğiz

Özkoç'un dosyası önce Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda masaya yatırılacak, ardından da uygun görülmesi halinde Meclis'e sevk edilecek.

Vekillerin yarısından fazlası 'evet' oyu vermeli

Genel Kurul'da yapılacak oylamada salt çoğunluk, yani mevcut milletvekili sayısının yüzde 50+1'i aranacak. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın Meclis'teki varlığı, söz konusu kararı engellemeye yetmiyor.

AK Parti ve MHP çoğunluğu sağlıyor

Cumhur İttifakı ise 342 vekil ile yüzde 50'yi aşıyor. yenisafak.com'un Meclis kulislerinden edindiği bilgiye göre hem AK Parti hem de MHP kanadı, Özkoç'un dokunulmazlığının kaldırılmasında kararlı.