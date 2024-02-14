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Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Masa başında üretilmiş pek çok yalan haber ve tezvirat sağa sola servis edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Erzincan İliç’teki maden ocağında yaşanan toprak kayması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde işletmenin çevre mevzuatına uygun iş yapıp yapmadığının 135 kez denetlendiğini belirtti. Kurum, “İşletmenin faaliyetinde çevre mevzuatı kapsamında görülen eksiklikler nedeniyle; 3 ay kapısına mühür vuruldu. Bununla da kalınmayıp; işletmenin çevreyi kirletmesi nedeniyle; Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Masa başında üretilmiş pek çok yalan haber ve tezvirat sağa sola servis edildi. Çevre Bakanlığı’nın işletmenin kapasite artışı kararını verme yetkisi yoktur. Hangi vicdanla, hangi duyguyla bu konuyu İstanbul’a ve İstanbul seçimlerine getirdiniz? ” dedi.

17:57 - 14/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 19:21 - 14/02/2024 Çarşamba
DHA
Murat Kurum
Murat Kurum

AK Parti İBB Adayı Murat Kurum Erzincan İliç'teki maden ocağındaki faciayla ilgili açıklamalarda bulundu.



Kurum, "Bakanlığım döneminde, söz konusu bu işletmeye verilen ÇED raporunu dile getiriyorlar. Çevre Bakanlığı sadece çevresel etkileri denetler. İşletme; çevreye, doğaya zarar veriyor mu, vermiyor mu buna bakar! Bakanlığımız döneminde, bu işletmenin çevresel etki denetimleri çok sıkı bir şekilde yapıldı. Bu işletmenin çevre mevzuatına uygun iş yapıp yapmadığı, tam 135 kez denetlendi. 21 Haziran 2022'de, işletmeye Çevre Kanunu'ndaki en üst sınırdan idari para cezası verildi. İşletmenin faaliyetinde çevre mevzuatı kapsamında görülen eksiklikler nedeniyle; 3 ay kapısına mühür vuruldu.  Bununla da kalınmayıp; işletmenin çevreyi kirletmesi nedeniyle; Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu" ifadelerini kullandı.

#Murat Kurum
#İstanbul
#Erzincan
#İliç
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