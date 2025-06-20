Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Bir ülke için eğitim yalnızca fiziki şartları değil, fikri altyapısıyla da en hayati sahalardan biridir. Müfredatından eğitimci kadrosuna çağa ayak uyduramayan eğitim sistemleri başarısız olmaya mahkumdur. Kökleri ve tarihleriyle bağları koparmış, ilmi ve fikri müktesebatına sırt çevirmiş, istikbalini yabancı ideolojilerin insafına bırakmış bir eğitim anlayışının sonu hüsrandır.

Katsayı uygulaması ve başörtüsü yasakları gibi haksızlıklara son verdik. Fiziki ve teknik imkanlardan sınıf mevcutlarına, eğitim kurumlarımızı çağın ihtiyaçlarını karşılayan modern ve güçlü bir yapıya kavuşturduk. Müfredatı yeniledik. Teknolojik altyapıyı önemli ölçüde geliştirdik.

Dijital teknolojileri her sınıfa ulaştırmak üzere hayata geçirdiğimiz FATİH projesi kapsamında şimdiye kadar 21 bin 576 okulumuzun altyapı kurulumunu tamamladık. Çok kısa süre içinde 8 bin 200 okulumuzun daha altyapısını kurarak bu okullarımıza yüksek hızlı internet hizmetini sunacağız.

Öğrencilerimizin modern, katılımcı ve zengin bir öğrenme ortamından istifade edebilmesi için 626 bin 441 etkileşimli tahtayı sınıflarımıza yerleştirdik. 503 yenilikçi sınıfı bu yıl okullarımıza kazandırdık. Dijitam eğitime güçlü bir destek veriyoruz.

Yapay zekanın eğitimde büyük fırsatlar sunacağının ve önemli paradigma değişikliklerine yol açacağının farkındayız. Çalışmalarımızı çok yönlü bir şekilde sürdürüyoruz.

Bölgemizdeki son hadiseler veri güvenliğinin önemini tekrar hatırlattı. Yabancı menşeili yazışma uygulamalarının güvenlik zaafiyetini gazetelerden okuyoruz. BİP ile Bakanlığımız arasındaki işbirliğimizi artırıyoruz. Gerek öğrencilerimizin birbiriyle iletişimi, gerekse öğretmenlerimiz ve velilerimizin arasındaki iletişimin BİP üzerinden yapılmasını teşvik etmeye devam edeceğiz.







