Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Barış diplomasisi tam gaz: Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı ile görüştü

Barış diplomasisi tam gaz: Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı ile görüştü

12:3520/06/2025, Cuma
G: 20/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma sürecinin ele alındığı kaydedildi.

İletişim Başkanlığı yapmış olduğu açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı." ifadelerini kullandı.


İletişim Başkanlığı sosyal medyada şu açıklamaları yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran ile nükleer anlaşmazlıkların çözüm yolunun müzakere masasından geçtiğini, İsrail’in İran’a saldırısı ile başlayan çatışmalı sürecin bölge güvenliğine yönelik tehdidi en üst seviyeye çıkarttığını ifade etti.


Cumhurbaşkanımız, İsrail saldırıları ile tetiklenen bu şiddet sarmalının neticelerinin bölgeye ve Avrupa’ya da göç ve nükleer sızıntı ihtimali bakımından zarar verebileceğini belirtti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin çatışmanın sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması için gayret gösterdiğini, bu çabaların da süreceğini ifade etti."






#son dakika
#Recep Tayyip Erdoğan
#Almanya Başbakanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL sınav tarihleri 2025: MEB AÖL sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?