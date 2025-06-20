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Cumhurbaşkanı Erdoğan karne alan öğrencileri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan karne alan öğrencileri tebrik etti

12:3920/06/2025, Cuma
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda karne alan öğrencileri ve ailelerini kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sona eren 2024-2025 eğitim öğretim yılı için bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Bugün karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi ve kıymetli ailelerini canıgönülden tebrik ediyorum. Her bir evladımızı gözlerinden öpüyor, aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli bir yaz tatili diliyorum."
ifadelerini kullandı.


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