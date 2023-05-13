Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam namazını Ayasofya'da on binlerle birlikte eda etti

İstanbul'da programlarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam namazını Ayasofya-ı Cemi-i Kebir-i Şerif'te eda edeceğini açıklamıştı. Erdoğan'ın paylaşımının ardından vatandalar camiye akın etti. Akşam namazını idrak etmek için toplanan Müslümanlar, camide tekbirler getirdi.