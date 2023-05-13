Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam namazını Ayasofya'da on binlerle birlikte eda etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam namazını Ayasofya'da kılacağını açıklamasının ardından vatandaşlar camiyi doldurdu.
İstanbul'da programlarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam namazını Ayasofya-ı Cemi-i Kebir-i Şerif'te eda edeceğini açıklamıştı. Erdoğan'ın paylaşımının ardından vatandalar camiye akın etti. Akşam namazını idrak etmek için toplanan Müslümanlar, camide tekbirler getirdi.
Erdoğan Ayasofya'nın açılışında Kur'an-ı Kerim okumuştu
Danıştay 10. Dairesi’nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle Ayasofya'da ibadetin yolu açılmıştı.
86 yıl sonra cemaatine kavuşan Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış gününde Kuran-ı Kerim okumuştu.