Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu taciz-tecavüzlere 56 gündür sessiz neden konuşmuyor?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş İl Kongreleri'ne canlı bağlantı ile katıldı.

"Tacizlerin üstünü örterek güçlerini korumaya çalışıyorlar"

"Hala eski Türkiye özlemi ile yanıp tutuşanlar var. O kötü günleri getirmek isteyenler var gücüyle çalışıyor" diyen Erdoğan, CHP içindeki taciz ve tecavüz olaylarını hatırlattı. Kılıçdaroğlu'nun sessizliğine değinen Erdoğan, "Kendi partilerini saran taciz ve tecavüzlerin üstüne örterek güçlerini korumaya çalışıyorlar. CHP'nin başındaki zat bu olaylara 56 gündür sessiz. Neden konuşmuyor?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Bize demokrasi üzerinden eleştiri yöneltenler, sıkışınca demokrasi adına en utanç verici pratiklere imza atmaktan geri kalmıyorlar. Bizi insan hakları konusunda eleştirenler en küçük bir sıkıntıyla karşılaştıklarında dünyanın en faşist uygulamalarına yöneliyorlar. Terör örgütlerini başka yerde desteklerler, kendi topraklarında en ufak bir eyleme izin vermezler.

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"Düzeni bozduğumuz için hedefteyiz"

Artık bölgemizde kapalı kapılar ardında yapılan planlar masumların kanı pahasına uygulanamıyor. Terör olayları körüklenemiyor. Bu düzeni bozan bir ülkenin hedef tahtasına oturtulmaması mümkün mü? Kim ne derse desin ne yaparsa yapsın tarih kendi hükmünü veriyor. Doğu Akdeniz'den Karabağ'a kadar kritik meselelerde ortaya koyduğumuz güçlü irade ile kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik. Türkiye yaptığı hamlelerle sömürü üzerine kurulu asırlık düzeni kökünden sarsıyor.

"81 vilayetimizin tamamında hizmetlere imza attık"

Başlattığımız yatırımları, projeleri en küçük bir kesintiye uğratmadık. Kuru kuruya demokratlık yapmadık. 81 vilayetimizin tamamında eğitimden sağlığa ulaşımdan enerjiye her alanda yüzümüzü ağartan hizmetlere imza attık. Sıkıntılı dönemi en az kayıpla tamamlamanın gayreti içinde olduk. Vatandaşlarımızın kendisini sahipsiz hissetmemesi için ne gerekiyorsa yaptık. Ülkemizi yeni döneme hazırlayacak çalışmalara yöneldik. Ülkemizin potansiyelini yatırım, üretim, büyüme, istihdam ve ihracat odaklı bir yaklaşımla harekete geçiriyoruz."

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OYNAT 03:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'ye hiç olmadığımız kadar yakınız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş İl Kongreleri'nde açıklamalarda bulundu. 'Büyük ve güçlü Türkiye'ye hiç olmadığımız kadar yakınız. Yeter ki millet olarak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım' şeklinde konuştu.



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